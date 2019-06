Indre-et-Loire : le pic de la canicule devrait être atteint samedi, des records pourraient être battus

Indre-et-Loire, France

La canicule n'est pas terminée et elle va encore s'intensifier. Selon la préfecture d'Indre et Loire samedi 29 juin sera la journée la plus chaude de tout l'épisode. Des records de températures pourraient même être battus à la fois pour les températures minimales et bien sûr pour les températures maximales.

Ce n'est pas le cas pour l'instant, ce jeudi 27 juin après-midi les températures maximales ont déjà atteint localement 38° au Grand Pressigny mais pas de quoi dépasser le record d'août 2003.

Selon la préfecture des personnes commencent à être prises en charge dans les hôpitaux du fait de l’épisode caniculaire, sans nuire à l’activité des urgences.

Une intervention des pompiers pour des malaises dans une école

Pour protéger les enfants des fortes chaleur certaines école restent fermées aujourd'hui. Cela concerne 32 établissements sur les 405 du département.

Ce jeudi midi, les pompiers sont intervenus dans une école primaire de Descartes. 18 enfants et 2 adultes se sont sentis mal à cause de la chaleur. Aucun enfant n’a été transporté à l’hôpital. Ils ont été rafraîchis avant d'être récupérés par leurs parents.

Des restrictions de prélèvement d'eau

Face au niveau, en dessous des seuils d’alertes, un arrêté de restriction de prélèvement concernant trois cours d’eaux, La Veude, Le Négron et La Veude-de-Poncay sera proposé à la signature de la Préfète ce vendredi.