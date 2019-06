Indre-et-Loire : le point sur la canicule à 15h ce vendredi

Indre-et-Loire, France

La préfecture fait un point ce vendredi après-midi sur l'épisode caniculaire qui traverse l'Indre-et-Loire, et qui va encore durer jusqu'à samedi soir au mieux.

Les urgences n'ont pas été plus sollicitées que d'habitude entre lundi et jeudi. En revanche, parmi tous ceux qui ont été pris en charge, ceux qui présentaient des pathologies liées à la chaleur étaient un peu plus nombreux, de 1,6%. Par ailleurs, pas d'augmentation des actes liés à la chaleur pour SOS Médecins.

Sur le plan de l'Education nationale, l'école de Descartes a été fermée, suite aux malaises de 18 enfants et de 2 adultes survenus jeudi lors du repas pris dans cette école élémentaire.

Par ailleurs, c'était attendu, la préfecture prend un arrêté pour limiter les différents usages de l'eau sur la Veude, le Négron et la Veude de Ponçay. Cet arrêté entrera en vigueur lundi prochain, à minuit. Aucun épisode de pollution de l’air n’est en cours actuellement sur la région Centre Val de Loire. Depuis mardi dernier, les niveaux d’ozone augmentent sur l’ensemble de la région, mais sans dépasser le seuil d’information et de recommandation ni le seuil d’alerte.

L'épisode de canicule va durer encore quelques jours. Demain samedi devrait être la journée la plus chaud, avec probablement de nouveaux records absolus. Une masse d’air océanique et plus fraîche va toutefois progressivement arriver par l’ouest au cours du week-end. Les températures deviendront nettement plus raisonnables dimanche, en atteignant encore dans l’après-midi 30 à 34 degrés sur la majeure partie de la région.

La chaussée de l'A10 a souffert de la chaleur

De gros ralentissements, plusieurs kilomètres, affectent ce vendredi après-midi une partie de l'A10, dans le sens Paris/province, entre les sorties Vouvray/Sainte Radegonde et Tours Centre. Ils sont liés à des travaux d'urgence décidés par Vinci Autoroutes, pour réparer les dégradations que la chaleur a faites sur la chaussée. Conséquence, on ne circule plus que sur 2 voies, au lieu de 3. Ces travaux doivent se terminer en fin d'après-midi.

Par ailleurs, Vinci Autoroutes organise une distribution d'eau aux automobilistes qui se présentent sur les parkings de ses barrières de péage de Monnaie et Sorigny depuis le début de l'après-midi.