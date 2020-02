Indre-et-Loire : le premier Vrac Drive de la région ouvre à Chambray-les-Tours

Le seul et unique Vrac Drive de la région Centre va ouvrir ses portes d'ici quelques semaines à Chambray-les-Tours. Le concept est le même que celui des supermarchés : faire ses courses sur internet et se rendre au drive pour les récupérer, mais sans aucun emballage !

Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire, France

Le "Drive du Bons Sens" va ouvrir très prochainement à Chambray-les-Tours. Il s'agit d'un Drive Vrac, c'est à dire qu'en plus du coté pratique, vous récupérez vos commandes sans aucun plastique, ni emballages. A la place, vous avez des bocaux et des bouteilles en verre et des sacs en tissus par exemple pour les spaghettis et les lasagnes et pour les légumes des cageots !

On trouve tous les produits, sauf du poisson et de la viande

L'entrepôt est en cours d'installation et les premières commandes seront à retirer le 10 mars 2020. Déjà les premiers bocaux de légumes ou de terrines, mais aussi des bières ou des pots de marmelade figue-chocolat sont installés sur les étagères de ce vaste entrepôt de 350 mètres carré.

Dans un autre coin du bâtiment, des lave-vaisselle et des lave-linge pour assurer la propreté des bocaux, des bouteilles et des sacs de tissus.

Les clients pourront aussi descendre de leur voiture et profiter d'un espace d'accueil pour compléter si nécessaire leur commande © Radio France - ©Marie-Ange Lescure

Cécile Auclair est la toute nouvelle chef d'entreprise du drive du bon sens : "On trouvera des produits majoritairement locaux, des produits alimentaires tels que les terrines, les yaourts, les légumes cuisinés ou encore le lait et des produits non-alimentaires réalisés par exemple par des couturières qui vont réaliser des mouchoirs ou des sacs zéro déchet."

Les seuls produits que l'on trouvera pas dans l'immédiat dans ce Vrac Drive : c'est de la viande et du poisson frais car ils ne peuvent pas être conditionnés en bocaux et il faut donc trouver une solution qui respecte le concept du zéro déchet et la réglementation en vigueur !

On compte seulement 5 drive vrac zéro déchets en France

"En fait, l'idée est partie d'une démarche de la famille qui a cherché les solutions pour arriver ou presque au zéro déchet" comme l'explique Nolwen Auclair associé à sa femme dans ce projet. Il y a actuellement en France, cinq drive zéro déchets et donc celui de Chambray-les-Tours sera le seul et unique de la Région Centre Val de Loire

Actuellement 450 personnes les ont rejoint sur ce projet et sont donc des clients potentiels. D'ici fin février, une cinquantaine d'entre eux participeront à une semaine test du Vrac Drive pour s'assurer que la logistique est au point avant l'ouverture à tous le 10 mars 2020.