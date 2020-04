Indre-et-Loire : le Président de l'association des maires inquiets du retrait des services publics

"Les maires d'Indre-et-Loire font remonter un certain nombre de problématiques surtout dans le milieu rural" explique le Président départemental de l'association des maires, "bon nombre de points Poste et distributeurs de billets ne fonctionnent plus, on est sur un courrier distribué deux à trois par semaine".

"Et c'est un peu un coup de gueule de la part des maires" dit encore Cédric de Oliveira, "certes on est tous en confinement et il faut bien sûr protéger les salariés de la Poste, mais qu'on tente d'assurer un minimum de service public que l'on doit à la population."

Par ailleurs, l'association des maires d'Indre-et-Loire a participé au bon de commande national lancé par l'AMF l'Association des Maires de France pour des masques.

Ces masques devraient arriver d'ici le 15 avril et seront mis à la disposition des maires qui en ont fait la demande. "Les masques pourront être donnés par exemple aux agents municipaux qui assurent, dans les communes, un minimum de service public," explique le président des maires d'Indre-et-Loire en rappelant que les mairies participent à l'effort national en accueillant les enfants des personnels soignants, des forces de l'ordre et des pompiers pour qu'ils puissent continuer à remplir leurs missions.

"Ces masques pourront également être distribués aux policiers municipaux mais aussi pourquoi pas compléter les dons déjà fait par le Conseil départemental dans les maisons de retraite" conclut Cédric de Oliveira