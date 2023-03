Indre-et-Loire : le ras-le-bol des habitants de Preuilly-sur-Claise face au flot de poids-lourds

Sur la RD725 qui traverse le centre-bourg de Preuilly-sur-Claise, les camions se croisent difficilement et frôlent les bâtiments

Un ballet incessant de poids-lourds. Voilà le quotidien des habitants de Preuilly-sur-Claise, commune du Lochois traversée par la route départementale 725, qui relie Châteauroux à Châtellerault. "Lorsque je suis arrivé à Preuilly, la première chose qu'on m'a dite : les poids-lourds !" raconte Paul, un habitant du quartier, qui constate que la situation est "de pire en pire, avec des camions de plus en plus gros." Constat partagé par Chantal, une commerçante, pour qui le souci n'est pas tant les camions en tant que tel - "ils me livrent" reconnaît-elle - mais leurs gabarits, "on a des axes dédiés à ces camions, pourquoi ne les prennent-ils pas ? Parce qu'ils gagnent du temps en passant ici...et le temps c'est de l'argent."

La mairie de Preuilly-sur-Claise a recensé une trentaine d'incidents l'an dernier : des bouts de murs arrachés, des façades de magasins abîmées, des poteaux arrachés. Car lorsque deux camions se croisent, à l'angle de la rue, "ils montent sur le trottoir" constate Karim, le gérant de la supérette qui a dû changer à plusieurs reprises son enseigne, "ça me coûte environ 350 euros à chaque intervention, j'en ai ras-le-bol".

Le maire Jean-Paul Charrier craint pour la sécurité de ses habitants. Faute de mieux, il va faire installer des poteaux qu'il va protéger de blocs de béton d'une hauteur de 30 cm, "pour éviter que les roues ne montent sur le trottoir". "On va certainement défigurer notre village, mais malheureusement nous n'avons pas le choix." L'élu a également pris un arrêté, interdisant l'accès aux camions de plus de 17,5 tonnes, mais sur les axes...communaux. Or, le problème se concentre sur la D725, "ce n'est pas ma compétence" reconnaît l'élu, qui se dit démuni.

Imposer un fléchage contraignant

L'idéal ? Une déviation. Impossible répond le Département d'Indre-et-Loire. Trop coûteux et trop contraignant en raison des contraintes administratives. Seule solution viable : imposer un fléchage contraignant à ces poids-lourds, qui passeraient par des routes adaptées. Seulement, il faut convaincre les communes traversées et les CDSR, les Commissions départementales de sécurité routière de l'Indre et de la Vienne, départements concernés par l'itinéraire.

"Il faut prendre son bâton de pèlerin pour demander la convocation des ces trois commissions et bien argumenter" explique Patrick Michaud, élu au département d'Indre-et-Loire en charge des infrastructures routières. "L'idée ce n'est pas de dire "je n'en veux pas chez moi et je les mets chez les autres", mais de dire qu'il y a des itinéraires prévus pour ça depuis de longue date, qui sont dimensionnés avec les structures routières correspondantes. Faisons passer les camions qui n'ont rien à faire à Preuilly par ces itinéraires-là. Et les autres, parce qu'ils ont une desserte locale, continueront à passer par Preuilly." Encore faut-il parvenir à convaincre les autres communes. Le Département se dit prêt à aider la mairie de Preuilly-sur-Claise dans cette démarche.