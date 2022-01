Indre-et-Loire : le recensement débute dans 64 communes ce jeudi 20 janvier

En Indre-et-Loire, le recensement commence ce jeudi 10 janvier 2022 dans dix villes de plus de 10.000 habitants et dans 54 communes de moins de 10.000 habitants. Les communes concernées sont :

Abilly, Amboise, Athée-sur-Cher, Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau

Barrou, Beaumont-Louestault, Benais, Bourgueil, Braslou

Chambray-les-Tours, Chançay, Charnizay, Chaumussay, Chemillé-sur-Deme, Chenonceaux, Chezelles, Ciran, Courcelles-de-Touraine, Cussay

Drache

Faye-la-Vineuse, Fondettes

La Guerche

Joué-lès-Tours

Lémeré, Luze, Manthelan

Montlouis-sur-Loire, Mosnes, Mouzay, Neuillé-Pont-Pierre, Nouans-les-Fontaines

Paulmy, Le Petit-Pressigny, Pussigny

Reugny, La Riche

Saint-Avertin, Saint-Cyr-Sur-Loire, Saint-Epain, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Genouph, Saint-Jean-Saint-Germain, Saint-Laurent-de-Lin, Saint-Laurent-en-Gatines, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Roch, Saunay, Savigné-sur-Lathan, Sennevières, Souvigné

Tauxigny-Saint-Bauld, La Tour-Saint-Gelin, Tours, Truyes

Verneuil-sur-Indre, Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames, Vouvray.

Attention, dans les villes de plus de 10.000 habitants, seule une partie de la population est recensée, pas l'intégralité.

un nouveau dispositif pour limiter les contacts entre recenseurs et recensés

Compte tenu de la situation sanitaire, un nouveau dispositif est mis en place pour limiter les contacts entre les gens recensés et les agents. Un dispositif testé dans quelques départements depuis 2018 est étendue à toute la France, pour la première fois : si vous habitez une maison individuelle, vous ne croiserez plus le recenseur. Il va simplement déposer dans votre boite à lettre une notice sur laquelle vous trouverez identifiant et mot de passe pour tout faire par internet. En logement collectif, en revanche, l'agent recenseur continuera à taper à votre porte pour une remise en main propre. Si vous maitrisez mal le web, le recours au formulaire papier est toujours possible, mais l'objectif clairement affiché est de faire mieux que les 54% de recensement par internet enregistrés l'an dernier. Selon Stéphanie Herran, qui dirige la division recensement à l'INSEE Centre Val de Loire, il n'y a que des avantages pour tout le monde " pour les personnes recensées, passer par internet va être un gain de temps puisqu'il n'y a pas de deuxième rendez-vous avec l'agent-recenseur pour rendre les questionnaires. De plus, le remplissage des questionnaires est facilité pour les ménages, puisque les questions sont filtrées automatiquement en fonction de la situation personnelle de la personne qui répond. Pour les communes aussi c'est mieux, puisqu'il y a forcément moins de déplacement et de manipulation. C'est aussi un mode de collecte qui est plus respectueux pour l'environnement et moins coûteux puisqu'il y a moins de papiers".

Le recensement, une mine d'informations nécessaires aux pouvoirs publics

L'an dernier, 96% des foyers qui devaient être recensés ont répondu. Une mine d'informations nécessaires aux autorités pour construire des écoles, des routes, ou des logements adaptés aux besoins des habitants, comme le souligne le chef du service statistiques à l'INSEE Centre-Val de Loire : "c'est utile, évidemment, pour compter le nombre d'habitants qu'il y a et connaître leurs caractéristiques démographiques, sociales et en matière d'emploi" explique Sébastien Terra. "Ça nous permet aussi de connaître les déplacements de la population entre le domicile et le travail, le lieu de résidence et le lieu d'étude. Ça nous permet de connaître aussi l'état du parc de logements. Ça permet d'adapter au plus près du terrain les politiques publiques".

Le recensement s'achèvera le 19 février dans les communes de moins de 10.000 habitants, et le 26 février dans les autres villes. Chaque agent recenseur que vous croiserez doit pouvoir vous montrer une carte officielle.