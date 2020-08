Indre-et-Loire : La SPA de Luynes cherche des bénévoles pour organiser des captures de chats sauvages

La SPA de Luynes cherche des bénévoles pour organiser des captures de chats sauvages. Ils sont encore plus nombreux cette année à cause du manque de stérilisation lié au confinement.

Une cinquantaine de chiens et une cinquantaine de chats, c'est le nombre d'animaux présent au refuge SPA de Luynes. Un chiffre qui varie régulièrement avec les adoptions et les nouveaux rentrants, mais qui montre que le refuge est au complet.

Cette année, le nombre d'animaux est encore plus important car beaucoup de chats n'ont pas été stérilisés durant le confinement, entraînant une hausse des naissances de chatons sauvages. Une prolifération qui pose problème à de nombreuses communes, contrainte de faire appel à la SPA. Les bénévoles ont donc besoin d'aide pour répondre à cette demande.

"L'idée c'est d'avoir un contrôle des naissances. Cela permet d'avoir moins d'animaux dans les villes et moins à prendre en charge dans les fourrières. Pour ce faire, on a besoin de bras " explique Naïs Venanzi, responsable du refuge de Luynes. " Il s'agit de faire des captures, poser des pièges pour attraper des chats. Ensuite, on le dépose chez un vétérinaire partenaire qui va le stériliser puis on relâche l'animal sur son lieu de vie. "

Une quinzaine de bénévoles est donc nécessaire pour cette opération. Pour postuler, il est possible de contacter le refuge de Luynes par téléphone (02 47 42 10 47) ou par mail (luynes@la-spa.fr).