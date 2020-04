Indre-et-Loire : le Secours Populaire s'inquiète pour les familles fragilisées par le confinement

Ce mercredi, en conseil des ministres, le gouvernement a défini l'aide d'urgence pour les plus démunis avec cette prime de 150 euros par ménage au RSA, plus 100 euros par enfant, qui sera versée le 15 mai. Les familles qui ne touchent que les aides au logement auront droit à une prime de 100 euros par enfant. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré que quatre millions de foyers sont concernés par cette "aide exceptionnelle de solidarité".

Pour le Secours Populaire d'Indre-et-Loire, il faut faire vite car avec des ressources amoindries, des familles confinées dans quelques mètres carrés sont en train de tomber dans la grande précarité.

Tout le monde vit sur ses réserves et elles sont beaucoup moindres que dans d'autres familles -Régis Groyer, le président du Secours Populaire en Indre-et-Loire

"Il y a de grosses difficultés à s'équiper pour faire face au confinement, c'est des produits d'hygiène supplémentaires et alimentaires à acheter, c'est la garde de enfants difficile à gérer, tout çà se cumule avec les problèmes financiers. Il faut que les aides de l'Etat soient rapides pour ces familles! "

Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire ce sont 8000 familles de bénéficiaires. L'aide passe par des colis alimentaires, des projets de vacances, et la vente de vêtements. Dans les trois cas, le confinement pose d'énormes problèmes. L'accueil de l'association et les magasins de vêtements sont fermés, les projets de vacances sont annulés ou remis en cause, et pour les colis alimentaires le Secours Populaire mobilise ses bénévoles pour livrer les familles.

Effectuer des livraisons à domicile en ce moment, c'est la seule façon qu'on a d'aider les gens pour leur donner des colis alimentaires

"Le Secours Populaire a transformé ses bureaux d'accueil, qui sont fermés, en agence pour organiser les livraisons de colis. Il y a des familles qui ont refusé de se faire livrer par peur du coronavirus," précise Régis Groyer. Pour faire un don au Secours Populaire, il faut aller sur le site internet de l'association : http://www.spf37.org/