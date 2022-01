Indre-et-Loire : le secteur de l'aide à domicile face au défi de la désorganisation liée aux contaminations

Comme tous les autres secteurs d'activité, celui de l'aide à domicile est confronté à un fort absentéisme, en ce moment. En Indre-et-Loire, la fédération A.D.M.R 37 regroupe 1.200 salariés qui interviennent chaque jour chez plus de 5.000 tourangeaux, pour du ménage ou des soins, notamment. Dans ce secteur déjà confronté à de gros problèmes de recrutement, l'absentéisme a augmenté d'environ 10%, ces derniers jours, ce qui entraîne des réorganisations fréquentes des plannings.

"C'est tendu, mais on n'en est pas du tout à réduire les temps d'intervention chez des personnes qui ont des besoins essentiels à la vie - La directrice de la fédération A.D.M.R 37

Environ 10% d'absentéisme supplémentaire actuellement

Pour compenser les absences, un appel au volontariat a été lancé parmi les aides à domicile qui ne devaient pas travailler en ce moment. Quelques-unes ont répondu favorablement, mais la direction doit tout de même réorganiser l'activité au jour le jour. "On s'adapte aux arrêts maladie des aides à domicile" affirme Laure Blanc, la directrice de la fédération A.D.M.R 37. "On doit aussi gérer le fait qu'elles doivent s'arrêter parce que la classe est fermée ou leurs enfants sont souffrants. Ces derniers jours, on a environ 10% d'absentéïsme supplémentaire, ce qui nous oblige à constamment réorganiser l'activité". Il faut également tenir compte des annulations d'hospitalisations programmées : des clients qui devaient partir à l'hopital et dont l'intervention est repoussée jusqu'à nouvel ordre, ce qui nécessite de passer chez eux.

Priorité aux activités essentielles

La priorité de l'A.D.M.R 37, c'est de toujours avoir les moyens d'aller chez les personnes qui ont des besoins vitaux. Pour cela, elle peut notamment réduire les heures de ménage effectuées chez d'autres clients, pour n'y passer qu'une heure au lieu de deux, par exemple. L'A.D.M.R a aussi regagné une petite marge de manoeuvre grace aux clients qui ne veulent pas recevoir d'aide à domicile pour l'instant, par peur des contaminations : "on a quelques personnes chez qui nous assurons en temps normal des activités qui ne sont pas essentielles et qui nous disent d'attendre un peu avant d'y retourner" admet Laure Blanc. "Il faut rassurer les personnes qu'on accompagne en leur disant que les aides à domicile sont vaccinées et que, contrairement à certains hôpitaux, on n'a pas besoin de faire travailler des gens qui sont malades".