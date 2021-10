A Tours, les espaces de coworking sont pris d'assaut depuis la rentrée. Le télétravail a fait bouger les lignes. Et désormais, ce ne sont plus seulement les salariés indépendants mais leurs entreprises qui sont demandeuses.

Indre-et-Loire : de plus en plus d'entreprises louent des bureaux de coworking pour leurs salariés

Imposé il y a un an et demi, imposé parfois dans la douleur du premier confinement, il est devenu une notion assez courante dans le monde du travail. Le télétravail se retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les secteurs professionnels. A tel point que le coworking ne s'est jamais aussi bien porté.

Le coworking, ce sont ces espaces de travail partagés, où les salariés qui travaillent à distance, mais qui ne travaillent pas dans la même entreprise, se côtoient toute la journée dans des bureaux mis à leur disposition. A Tours, il y a plusieurs espaces de ce genre, et la plupart sont aujourd'hui pris d'assaut.

Une liste d'attente d'une dizaine de personnes

Comme à l'Atelier, en plein centre ville. Son responsable, Philippe Fercha, nous emmène dans un petit espace nommé le Chalet, fait de lambris peints en blanc, et d'un renne en carton accroché au mur. Un espace dans lequel quatre bureaux ont été installés. Ils sont tous occupés, comme partout ailleurs dans l'Atelier. "On est complet. Aujourd'hui, on est obligé de fonctionner avec une liste d'attente".

Les salariés d'entreprises plus nombreux que les indépendants

Avant la crise sanitaire, il avait une majorité de salariés indépendants. Mais aujourd'hui, tout a changé. "Les indépendants représentent aujourd'hui 1% de la totalité de nos demandes. Ça s'est vraiment inversé. Je suis de plus en plus en relation avec les services de ressources humaines des entreprises qui sont aujourd'hui habitués à faire des recherches pour leurs salariés".

Eléonore est installée là depuis quatre ans, et c'est en effet sa boite basée à Montpellier qui lui a payé la location de ce bureau un an après son arrivée à Tours. "Je leur ai donné comme condition, si je continue il faut que je sois dans un endroit où je suis bien. Je voulais séparer l'univers de la maison et l'univers du travail. Comme ça, quand je viens ici, je sais pourquoi je suis là".

Pour cela, son entreprise débourse 240 euros par mois. Elle revient quand même à Montpellier une semaine par mois, pour "rester en contact avec l'équipe". Face à la demande, l'Atelier aimerait bien s'agrandir encore, mais l'immobilier de centre ville étant pour l'instant saturé, son responsable dit attendre la bonne occasion.