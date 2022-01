Indre-et-Loire : le Tours Métropole Basket obligé de fermer sa billetterie à cause des normes anti-Covid-19

Un coup dur pour le Tours Métropole Basket : les normes sanitaires imposées à cause de l'épidémie de Covid-19 l'oblige à ne plus vendre de places au grand public. Seuls les abonnés et les partenaires pourront assister au match du 15 janvier contre Antibes. La législation impose de laisser un siège vide entre les spectateurs ou les groupes de spectateurs qui ne se connaissent pas. Du coup, seules 900 places peuvent être occupées, dans la halle Monconseil qui en compte 1400 et qui affiche complet, le plus souvent, depuis la montée du TMB en pro B, cette saison.

"Ça nous fait un manque à gagner important puisqu'il n'y aura ni la buvette ni la billetterie et que les prestations des partenaires sont adaptées" - le directeur général du club

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ça nous fait un manque à gagner important puisqu'il n'y aura ni la buvette ni la billetterie et que les prestations des partenaires sont adaptées" regrette le directeur général du club, Romain Régnard. "On n'a pas encore chiffré, mais ça va représenter une somme conséquente dans notre budget. Si on ne l'a pas ici, il va falloir la trouver différemment, donc on va étudier tout ça".

Romain Régnard s'inquiète aussi des conséquences sur l'ambiance générale : "ça casse un peu quelque chose. Notre salle est petite, mais pleine. La demande est là donc fermer la salle au public qui vient de façon ponctuelle, c'est un vrai dommage. Ça casse le rythme qu'on avait pris. Ça casse aussi l'image dynamique qu'on veut donner de notre club".

Avant le match de samedi 15 janvier, le Tours Métropole Basket est 7ème de Pro B, deux places derrière Antibes.