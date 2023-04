Indre-et-Loire : le Tours Volley-Ball reçoit Tourcoing ce 23 avril en demi-finale du championnat de ligue A

Au tour précédent, les nordistes ont dû disputer cinq matchs pour se qualifier, alors que les volleyeurs tourangeaux ont éliminé en trois matchs le champion en titre Montpellier. "On savait que ce ne serait pas facile contre Montpellier, qui était champion de France en titre, même s'ils tournaient un peu moins bien cette saison. On est très satisfait de la manière dont on a pu se qualifier" souligne Gary Chauvin, le passeur du TVB. "Gagner en trois matchs nous a permis aussi d'avoir un peu de récupération le week-end dernier".

"D'un côté, on a eu un peu plus de récupération, mais d'un autre côté, ça a cassé le rythme que nous avons depuis le début de saison, d'un match tous les trois jours" tempère l'entraineur de Tours. Marcelo Fronckowiak se méfie de cette équipe de Tourcoing : "C'est une équipe très agressive, une équipe qui nous connaît très bien aussi, car son entraîneur Mauricio Paes est un ancien entraîneur de Tours. En championnat et en coupe de France, on a joué deux matchs à la maison contre eux et on a eu deux résultats 3-2 donc je pense que la série est très ouverte".

Marcelo Fronckowiak a tout de même des raisons d'y croire : "Je suis content du niveau qu'on montre en ce moment. On récupère beaucoup de joueurs qui ont eu de petits problèmes. L'ambiance est bonne. On avance". La deuxième manche des demi-finales aura lieu mercredi, à Tourcoing, avant un éventuel troisième match pour départager les deux équipes. Si elle devait avoir lieu, cette rencontre décisive se déroulerait samedi prochain à Tours.