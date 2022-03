Indre-et-Loire : le Tours Volley Ball s'offre une place en finale de la coupe d'Europe C.E.V

Le Tours Volley Ball s'offre une nouvelle finale européenne. Lors de la demi-finale retour, hier soir, le TVB a battu les polonais de Belchatow 3 sets à 1 (25-21, 25-20, 21-25, 25-20) dans une salle Grenon remplie à ras-bord par 3.200 supporteurs. Malgré l'absence de Kevin Tillie, malade, les tourangeaux ont été souvent impressionnants et ont su réagir après que les polonais soient revenus à 2 sets à 1. "Les soirées comme ça, c'est ce qu'on veut offrir au public tourangeau, à la Touraine, à notre région" explique le président du club, Bruno Poilpré. "On est un bon club européen et on l'a encore prouvé ce soir. C'est un travail collectif : il y a les joueurs, bien sûr, qui sont fantastiques, mais il y a aussi une communion avec le public et tous les institutionnels qui sont là et nous soutiennent. On ne fait qu'un et on est une dream team".

Le public, ce soir, a vraiment été un septième homme - Gary Chauvin, passeur

Le public tourangeau a été très présent pour pousser son équipe pendant les quatre sets © Radio France - ©Boris Compain

Le TVB a fait un claping avec son public, pour célébrer la victoire avant d'enchainer avec un tour d'honneur durant lequel Dmytro Teryomenko portait le drapeau de son pays, l'Ukraine. "C'est la soirée de rêve. J'ai même du mal à trouver mes mots tellement c'est fort ce qu'on vit" affirme le passeur, Gary Chauvin, encore épaté par la ferveur du public. "On ne va pas en finale pour perdre. C'est sûr qu'on a une belle équipe de Monza à jouer. On a joué plus fort déjà avant, mais il ne va pas falloir se reposer sur nos lauriers. On a beaucoup de boulot et on espère que la salle sera pleine comme ça parce que le public, ce soir, a vraiment été un septième homme".

Pierre Derouillon fait la même analyse : "Le public aurait pu être sacré homme du match. Tout le monde a fait son exploit, ce soir, à un moment ou à un autre, mais ce qui a primé c'était le collectif. Le collectif n'a jamais baissé et ça, c'est énorme" souligne le réceptionneur-attaquant du TVB. "On a une grande équipe cette année. Maintenant, on voit tous de quoi on est capable et on a fait des belles choses. Pas pour arrêter en finale. Il faut y aller à fond. Je pense que tout le monde est déjà prêt. On pourrait la jouer maintenant la finale.

Le Tours Volley Ball affrontera en finale les italiens de Monza, les 16 et 23 mars, avec le match retour à domicile.