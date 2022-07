Indre-et-Loire: les activités plein air soulagées par la baisse des températures

Pendant l'épisode caniculaire, à plus de 40 degrés, difficile de pratiquer le vélo ou le canoë. Certains sorties ont même été annulées. La baisse des températures ce mercredi permet à ces activités de retrouver plus de clients.

L'épisode caniculaire est bel et bien terminé en Touraine. A moins de 30 degrés ce mercredi, les activités comme le vélo ou le canoë, difficilement praticables avec dix degrés en plus, respirent. "Moi je n'aime pas chaleur" sourit Patrick Contreau, loueur de vélos à Civray-de-Touraine. Pour lui, le temps idéal pour pratiquer, c'est "du soleil, 25 à 28 degrés, 30 à la limite."

Patrick Contreau a vu peu de clients lorsque les températures ont grimpé à 40 degrés, voire plus. Lui-même pousse ses clients à reporter leur balade s'il considère les conditions trop dangereuses. "Ils appellent pour nous consulter sur la météo ! Jusqu'à fin juillet, apparemment, on va naviguer autour de 30 degrés. Si ça monte au-delà, jusqu'à 40 degrés, c'est difficilement gérable. Il y a des gens qui sont inconscients, vraiment." Cette semaine, c'est idéal : le soleil ne tape pas trop fort, l'air est plus frais. Et Patrick a plusieurs itinéraires à conseiller en majorité bien ombragés.

Côté Cher, plusieurs itinéraires dans la forêt, à l'ombre © Radio France - Camille Huppenoire

Pour éviter les inconsciences, le club de canoë-kayak Loire Aventure à Amboise, sur l'Ile d'Or, a annulé toute sortie lundi, jour où la température est montée à 42 degrés sur la Loire. Il a ressorti les rames le lendemain mais Cyril Porcher, le responsable, n'oublie pas de rappeler aux clients les risques, même si la température n'est pas excessive. "Particulièrement les jours un peu venteux, on se sent bien, sur la Loire, avec ce petit air qu'on a de face. Mais on grille si on ne fait pas attention" prévient-il. La météo parfois capricieuse, de la canicule à la pluie, n'empêche pas le club de faire une très belle saison. "Les gens ont envie de ce type d'activité. Et contrairement aux autres années, ils se projettent bien, ils s'adaptent selon la météo, à laquelle ils font attention."