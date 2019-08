Indre-et-Loire : "les automobilistes de bonne foi ne doivent plus payer pour contester" estime le député D.Labaronne

Le député LREM d'Amboise en Indre-et-Loire, Daniel Labaronne, veut simplifier la contestation des amendes de stationnement pour les personnes handicapées, ou victimes de vols et d'usurpation de plaques. Le nombre de contentieux explose en France, avec plus de 150.000 dossiers.

Indre-et-Loire, France

Depuis la mise en place de la réforme sur le stationnement, en janvier 2018, le nombre de contentieux explose en France et devrait atteindre 150.000 dossiers à la fin de l'année. Un stationnement qui est délégué à des entreprises privées dans de très nombreuses villes comme à Tours. Mais pour déposer un recours, il faut d'abord payer l'amende de stationnement ce qui décourage de nombreuses demandes en annulation dont certaines sont fondées.

Vous pouvez recevoir des amendes de stationnement alors que votre véhicule a été volé - Daniel Labaronne

C'est la raison pour laquelle le député LREM d'Amboise, Daniel Labaronne, va proposer d'inscrire dans la loi 3 dérogations au principe du paiement préalable. Je propose 3 cas d'exonération. Pour les personnes dont la voiture a été volée ou dont les plaques ont été usurpées. Pour les personnes handicapées qui sont beaucoup verbalisées à tort. Et enfin troisième cas de figure, quand quelqu'un vend son véhicule et qu'il y a un bug lié au service d'immatriculation ou de délivrance des cartes grises.

Daniel Labaronne espère bien faire passer ces nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances qui sera examiné le mois prochain à l'assemblée nationale. Il explique que c'est invraisemblable de de devoir payer pour contester. Cela peut provoquer des problèmes financiers pour les ménages.

Le nombre de contentieux explose

Les recours liés au stationnement ne font qu'augmenter depuis la mise en place de la réforme en 2018, depuis que les sociétés privées ont la gestion du stationnement. On est à 100.000 dossiers en attente au tribunal du contentieux à Limoges. Et 15.000 nouveaux dossiers par an. Pour Daniel Labaronne, on a sous-dimensionner ce tribunal de Limoges chargé d'examiner les contentieux. Il rappelle que ce problème touche beaucoup d'automobilistes. A titre d'exemple, pour la seule ville de Tours, le stationnement payant, c'est 5 millions de recettes, et les PV c'est 2 millions d'euros.