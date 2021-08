Indre-et-Loire : les bars et restaurants doivent s'adapter au pass sanitaire

À partir de ce lundi, le pass sanitaire est obligatoire pour fréquenter les bars et restaurants. Une règle qui ne fait pas l'unanimité en Touraine.

Jean-Marie Gervais, restaurateur à l'Auberge du Val de Vienne à Sazilly et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Indre-et-Loire (Umih 37), craint concernant l'idée des terrasses ouvertes : "Elles ne seront plus réellement ouverte, le périmètre sera matérialisé de manière physique et il y a une seule entrée."

Quoiqu'on en pense il faut se conformer à la loi, même si "on préférerait servir les gens et faire la fête avec eux que surveiller le QR code à l'entrée", estime Sébastien Mercier, co-gérant du bar le Nautilus à Tours.

Le problème majeur n'est pas le contrôle des pass sanitaires

Et pour contrôler les pass sanitaires dans son bar, il a fait appel à Weecop, une start-up tourangelle. Elle a développé un appareil électronique, une sorte de téléphone portable à usage restreint.

Antoine Pacquet, co-fondateur de Weecop, explique son avantage : "Le terminal n'a aucune valeur commerciale, on ne peut pas appeler avec, on ne peut rien faire avec, donc ça n'a aucun intérêt de voler ce type d'appareil." La start-up a déjà distribué 170 appareils dont une dizaine à Tours.

Mais pour Jean-Marie Gervais, président de l'Umih 37, le problème majeur n'est pas le contrôle des pass sanitaires. "Les gens qui n'ont pas de pass sanitaire, on n'a pas le droit de les accepter, mais on ne sait pas comment ça va se passer, comment les gens vont réagir", affirme-t-il.