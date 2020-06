Indre-et-Loire : les camping-cars très prisés pour des vacances d'été semi-confinées

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, de plus en plus de vacanciers choisissent de louer ou d'acheter des camping-cars pour leurs congés d'été. Un moyen de voyager tout en évitant les contacts avec les autres. En Indre-et-Loire ce phénomène s'amplifie.

Des vacances confinées dans un camping-car, un choix que fait de plus en plus de Français. Les locations et les ventes de camping-cars sont en hausse dans les concessions d'Indre-et-Loire. Un moyen selon eux d'éviter les contacts avec les autres avec la crise sanitaire de la Covid 19 et en même temps, de voyager cet été.

Deux fois plus de demandes

Selon Carole Sergent est directrice générale d'Azur 37 à Parçay Meslay, il y a cette année "deux fois plus de demandes que d'habitude." Des personnes qui n'avaient jusque là jamais regardé les camping-cars explique-t-elle. "Le camping-car c'est facteur de confinement. Les gens sont à l'intérieur, dans leur propre véhicule, en sécurité. Ils ne sont pas en contact avec d'autres personnes ou en tous cas le moins possible et pas plus que quand ils restent chez eux" juge Carole Sergent.

Le profil de ses "néo camping-caristes" est variés, des couples mais aussi des couples ou des retraités. "Des gens qui allaient soit en clubs soit à l'hôtel" mais pas de campeurs qui "préfère souvent choisir son mobile-home également désinfecté et nettoyé."

Cette hausse des demandes est d'autant mieux acceptée que les concessions de camping cars ont beaucoup souffert pendant le confinement. "Moins 25% de pertes de chiffre d'affaires" selon Carole Sergent.