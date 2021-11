Indre-et-Loire : les chasseurs jouent la carte de la transparence sur la sécurité

Faut-il revoir les questions de sécurité à la chasse ? Le Sénat se lance sur cet épineux dossier et a annoncé, mercredi 10 novembre, la création d'une mission sur le sujet. Car les accidents se sont multipliés ces derniers jours. À Montauban, un chasseur a été blessé ce jeudi et un automobiliste est mort en Bretagne, le 4 novembre, après avoir touché par une balle perdue. Et en Indre-et-Loire, on recense deux incidents récents. Il y a deux semaines, un jeune motard à Azay-le-Rideau a échappé de peu à une balle lors d'une battue, alors qu'une autre balle perdue est venue percuter la voiture d'un couple, entre Nouâtre et Sainte-Maure-de-Touraine.

Face à ce constat, la fédération de chasse d'Indre-et-Loire, qui regroupe 15.000 personnes, se veut transparente sur les règles en vigueur et a convié France Bleu Touraine à suivre une battue au sanglier, ce jeudi 11 novembre.

Un panneau placé à l'entrée du bois avertit les automobilistes. © Radio France - Adrien Bossard

Rappel des règles de sécurité

Après la signature du registre de battue, Fabien Labrunie, l'organisateur, fait un petit topo sur la sécurité. "Personne ne charge son arme avant le début de chasse, explique à sa quinzaine de copains celui qui est aussi vice-président de la fédération départementale. Dès que vous entendez la fin de battue, qui sera signifiée par un coup long, vous enlevez vos munitions de vos armes que vous cassez. Personne ne bouge de son poste et ne tire dans l'enceinte de chasse. Et vous le savez, on tire avec un angle minimum de 30 degrés par rapport à son voisin ou l'obstacle le plus éloigné."

Fabien Labrunie rappelle enfin que les tirs doivent être fichant, c'est-à-dire qu'ils doivent rentrer en terre à une courte distance, de 40 mètres en l'occurrence. Ce qui doit éviter les balles perdues.

Les munitions ne doivent être mises que lorsque le départ de la chasse est signifié. © Radio France - Adrien Bossard

C'est comme dans toute discipline, le risque zéro n'existe pas

"Allez, on y va !" La quinzaine de chasseurs se divise en deux groupes dans un petit bois à 300 mètres des premières maisons. Francis, l'un des tireurs, n'enlève la sécurité de son cran d'arrêt que lorsque la chasse est officiellement sonnée. "C'est comme sur la route, on a des règles qu'il faut respecter. Mais comme sur la route, vous avez une petite partie qui ne les respecte pas, malheureusement. Et on arrive à des incidents."

Fabien Labrunie aussi comprend les critiques. Mais inutile, selon lui, de changer la règlementation. "On a déjà une nouvelle loi [ndlr : qui est entrée en vigueur en septembre 2021] qui oblige tous les chasseurs à suivre une formation sur la sécurité au minimum une fois tous les 10 ans. Et les mentalités ont changé. Nous sommes tous conscients des risques. Après une fois qu'on a dit ça, c'est comme dans toute discipline, le risque zéro n'existe pas. Si vous faîtes du vélo ou du ski, vous avez beau prendre toutes les mesures de sécurité possibles, vous n'êtes jamais à l'abri d'un accident. À la chasse, il faudrait qu'il ne reste plus que ça. Que la petite part de malchance qui fait qu'une balle ricoche en un fragment et cause un accident. Et si on avait entre guillemets que ça, on n'aurait plus qu'un incident ou accident par an sur les dizaines de milliers de balles qui sont tirées chaque année."