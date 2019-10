Indre-et-Loire : Les critères de classement des communes en état de catastrophe naturelle posent question

Indre-et-Loire, France

La colère gronde en Indre-et-Loire au sujet des critères d'attributions des communes en état de catastrophe naturelle après la sécheresse de 2018. Sur 70 communes touchées, seules 24 ont été reconnues par l'Etat, les associations se demandent si ce n'est pas un peu la loterie et réclament de la transparence et des explications. Le maire de Chambray-lès-Tours Christian Gatard préside l'Association des Communes en Zones Argileuses (ACZA), il voudrait bien comprendre comment ces décisions sont prises : "elles sont établies sur la base d'une cartographie et de critères géotechniques, il faut que les sols soient argileux, il y a aussi des critères météorologiques, c'est un logiciel qui fait le travail et qui sort les premiers résultats en une journée pour toute la France et après il s'écoule un mois avant la publication des arrêtés et là c'est la totale opacité, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il y a des communes qui sont sur des terres argileuses, certaines seront reconnues d'autres pas, c'est donc une loterie, des critères incompréhensibles accentuent le sentiment d'injustice et la colère des gens, nous on cherche à comprendre comment cela peut fonctionner, nous ne sommes pas dans le délire, il y a un manque de transparence c'est la raison pour laquelle nous allons nous mobiliser au mois de novembre" - Christian Gatard

Les dommages les plus importants sont chiffrés à plusieurs millions d'euros en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire on estime à environ 500 le nombre de particuliers en Touraine dont les dommages sur leur maison sont très importants avec notamment des fissures sur les murs, les dégâts ont été chiffrés entre 10 et 12 millions d'euros.