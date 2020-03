Indre-et-Loire : "Les gens deviennent fous", les grandes surfaces prises d'assaut par peur d'une pénurie

C'est l'une des conséquences des annonces d'Emmanuel Macron sur le confinement pour limiter l'épidémie galopante de coronavirus en France. Les grandes surfaces sont prises d'assaut.

En Indre et Loire ce lundi 16 mars, il y a des files d'attentes à l'entrée de nombreux magasins alimentaires et à l'intérieur les clients ont dévalisés les rayons de pâtes, papier toilette, pain de mie ou produits d'hygiènes par peur d'une prochaine pénurie. Face cette inquiétude, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré ce lundi midi qu'il n'y aurait "pas de pénurie", tout en demandant aux Français de ne pas multiplier les achats de précaution.

Un chiffre parle de lui même, à la mi journée la fréquentation du Carrefour Market Tours La Riche avait plus que triplé : 620 clients à 13 heures contre 180 d'habitude. Le personnel ne sait plus où donner de la tête, dès qu'un employé vient remplir un rayon de pâtes, de papiers toilettes ou de produits d'hygiènes, ils sont vidés dans les minutes qui suivent.

C'est aussi ce qu'a constaté Nadège, 23 ans, habitante de Saint Avertin. Elle a voulu sortir lundi faire ses courses pour avoir assez de produits pour vivre un mois sans sortir de chez elle. Elle raconte une situation très tendue dans les magasins des Atlantes à Saint Pierre des corps qui restent encore ouverts.

"C'est la cohue"

"C'est la cohue, il y avait énormément de monde, tous les aliments de première nécessité : pain de mie, nourriture pour animaux, pâtes, il n'y avait plus rien (...) ça fait peur" explique la jeune femme.

Nadège, 23 ans, est allée faire ses courses pour un mois au Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps Copier

Aux caisses les gens se bousculent pour payer le plus vite possible. Plusieurs magasins en Indre-et-Loire comme le carrefour des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps ont même du restreinte les entrées et faire entrer les gens 10 par 10 pour éviter la foule trop importante.

Pas de risque de pénurie

Même empressements dans les drives, où le nombre de commande a plus que doublé dans certaines enseignes. En plus de cette forte accélération des achats de denrées alimentaires, depuis samedi dans les magasins Auchan de Touraine, on note une explosion des achats dans les rayons informatiques, parascolaire et loisir et bricolage, à cause du confinement. Même si selon la marque, "les clients Tourangeaux sont majoritairement compréhensifs et patients."

Le rayon "pain de mie" au Auchan de Chambray-lès-Tours lundi 16 mars © Radio France - Angelika Joly

Le rayon "papier toilette" du Auchan de Chambray-lès-Tours lui aussi est complètement vide ce lundi 16 mars - Angelika Joly

Mais les responsables de magasins le martèle : il n'y a pas de problème d'approvisionnement aujourd'hui, les livraisons sont assurées chaque jours comme d'habitude. Et il n'y a pas de risque de pénurie à long terme. S'il peut y avoir des ruptures de stocks, elles restent momentanées.