Indre-et-Loire : les gens du voyage qui occupaient illégalement les champs d'un agriculteur sont partis ce mercredi

Azay-le-Rideau, France

La famille d'agriculteurs de Cheillé, près d'Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire, a gagné face aux gens du voyage qui occupaient illégalement leurs prairies depuis vendredi soir. Des champs situés en zone sensible et classés Natura 2.000. Les 50 à 80 caravanes ont quitté les lieux ce mercredi matin. Un arrêté préfectoral d'expulsion avec recours à la force publique leur a été signifié. Par ailleurs, un jugement en référé, favorable aux agriculteurs, avait aussi été rendu mardi soir. Du coup, les gens du voyage ont préféré quitter les lieux. Depuis plusieurs années, cette famille d'agriculteurs doit faire face à une occupation illégale de ses champs, malgré la présence d'une aire de grand passage à Chinon. Une famille qui estime payer les dégâts pour tout le monde. Elle a d'ailleurs, hormis les frais d'avocat, du dépenser plus de 1.000 euros en frais de justice et d'huissier pour obtenir gain de cause. Sans compter les 7.000 euros de perte d'exploitation et les 5.000 euros de frais d'avocat engagés ces dernières années. Des sommes pas encore récupérées malgré des jugements favorables.