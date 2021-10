Indre-et-Loire : les gilets jaunes de retour sur les ronds points

Ce matin une vingtaine de gilets jaunes étaient rassemblés sur le rond-point de la zone commerciale de "La petite madelaine" à Chambray-lès-Tours, pour manifester contre la hausse du carburant. Un retour sur les ronds-points plus timide qu'il y a trois ans, mais qui marque le début d'une "saison 2 des gilets jaunes" pour Alex, 58 ans, actuellement au chômage. "Je suis ravi d'être de retour sur ce rond-point, d'avoir remis mon gilet jaune et de reprendre ce mouvement. On ne l'avait jamais vraiment fini, mais avec la crise sanitaire, il s'est un peu estompé. Là, c’est vraiment une question d'urgence avec la hausse du carburant, la hausse du gaz, de l'énergie et de la précarité, on est pris à la gorge. Il faut donc se remobiliser, notamment pour ceux qui ne vont plus pouvoir assumer ces coûts de la vie".

J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir

Jean-Michel a, lui aussi, ressorti son gilet fluo pour manifester dès 10 heures ce matin. Depuis des mois ce retraité de Monts ne s'en sort plus financièrement, notamment à cause de la hausse des prix du carburant. " Depuis deux mois maintenant le plein de carburant a augmenté de dix euros. Ce qui fait que maintenant au lieu d'être dans le rouge à partir du 20, j'y suis à partir du 15 bientôt à partir du 10 et pourtant je ne fais pas de dépenses. J'ai vraiment l'impression que je ne vais pas m'en sortir".

Un chèque carburant qui n'est pas suffisant

Le chèque carburant est aussi remis en cause par les gilets jaunes. Une offre proche du grain de poussière selon Jean-Michel. "Comment le président peut penser que 100 euros ça peut nous aider sur toute l'année. Même en étant retraité j'ai trois pleins à faire chaque. Donc je me demande comment vont faire les personnes aux SMIC qui ont besoin de leur voiture tous les jours. C'est du grand n'importe quoi".

Retrouver la ferveur du mouvement

Des gilets jaunes qui durant toute la matinée ont été salués par de nombreux klaxons d'automobilistes. Une ferveur très appréciable pour Mel, 27 ans, AESH, qui voudrait que le mouvement reprenne de l'ampleur dans les prochaines semaines. " Le but ce n'est pas de défendre notre propre intérêt, mais comme lors des premières manifestations, montrer au gouvernement que le mécontentement vient de l'ensemble du peuple. Aujourd'hui la situation est catastrophique, avec la hausse du carburant on ne va plus pouvoir aller au boulot, aller en vacances, on va encore être privé de liberté".

Faute de manifestants le mouvement est resté pacifique et n'a pas essayé de bloquer la circulation du rond-point. Les 20 gilets jaunes sont d'ailleurs partis en fin de matinée. Ils espèrent cependant mobiliser un peu plus de monde les prochains week-end en vue du troisième anniversaire du mouvement le 17 novembre prochain.