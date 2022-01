Indre-et-Loire : les heures silencieuses se généralisent dans les centres commerciaux

Chaque mardi de 14h à 16h, le centre commercial de l'heure tranquille coupe la musique et baisse les lumières de ses magasins. Objectif : accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes atteintes de trouble autistique. Une initiative qui a de plus en plus de succès en Touraine .

Maude et Marilène profitent des heures silencieuses aux deux lions, pour faire leurs courses en toute tranquillité, sans être sollicité par le bruit et la lumière.

Désormais, chaque mardi de 14h à 16h, le centre commercial de l'heure tranquille propose d'éteindre la musique de sa galerie commerciale et de baisser les lumières de ses magasins pour plonger cet espace dans le plus grand silence. L'idée : pouvoir accueillir les personnes atteintes de trouble autistique ou de misophonie.

_Ç_a nous rend beaucoup plus zen

Déjà démocratisée dans plusieurs magasins, cette initiative est aussi profitable pour de nombreux Tourangeaux, à la recherche de calme et d'apaisement. "Ça nous rend beaucoup plus zen, surtout que dans ces moments difficiles, on est beaucoup plus réactif à ce qu'il y a autour. Un peu de zénitude ça fait du bien, et surtout de s'entendre parler", insiste Sylvie, venue du Loir-et-Cher spécialement pour faire ses achats dans le silence.

Un bruit ambiant insupportable pour certains visiteurs

Plus d'annonce-micro, ou de musique intempestive, seul le bruit de la fontaine et des passants raisonnent dans le cœur du centre commercial. Un moment qui est aussi très appréciable pour Marilène, pour qui le bruit ambiant était devenu insupportable dans les magasins. " Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'entrer dans des boutiques et de leur dire que la musique était beaucoup trop forte. C'est quelque chose qui devient vraiment abrutissant et fatiguant. On arrive plus à se concentrer, et quand on est âgé ça devient encore pire".

34 commerces sur 54 participent à l'opération

Du côté des commerçants, couper la musique pendant deux heures est quelqu chose d'inhabituel voir surprenant, comme l'explique François, il est gérant du magasin Shoes It. " Nous dès l'ouverture jusqu'à la fermeture, c'est lumière et musique quasiment h24. Du coup le fait de couper deux heures en pleine journée, c'est un changement d'habitude. Ça fait bizarre, mais c'est plaisant", confie le vendeur.

Carrefour et Super-U en précurseur

Au total, 34 commerces sur les 53 de l'heure tranquille participent à cette opération. Une opération déjà mise en place dans de nombreuses autres enseignes en particulier dans la grande distribution. Les magasins Carrefour du département proposent une heure silencieuse tous les lundis de 14h à 15h, idem pour le Super U de Joué-lès-Tours le mardi de 13h30 à 15h30.

Il faudrait que ce soit étendu à une journée

Cette initiative est un très bon point pour Nicolas Guillin, animateur du groupe d'entraide mutuel des autistes de Tours. Même si deux heures dans la journée ce n'est pas encore suffisant. " quand il y a trop de sollicitations lumineuses et sonores, la personne atteinte de trouble autistique va être complètement déboussolée, ça peut entraîner des crises. La majorité des malades, vont donc fuir ces lieux. Pour que ce soit rassurant et qu'il n'y ai pas de calcul à faire, il faudrait que ce soit étendu à une journée", propose l'animateur. Pour l'instant le créneau à l'Heure tranquille restera hebdomadaire et d'une durée de deux heures.