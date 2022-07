Indre-et-Loire : les personnes sans-abri "particulièrement fragiles" face à la canicule

Quand on ne peut pas se mettre au frais, les fortes chaleurs peuvent être une période très compliquée à vivre. A Tours, les associations s'adaptent pour aider les personnes sans-abri face à la canicule. Par exemple en organisant des "maraudes chaleur" comme La Croix Rouge ou simplement en laissant des bouteilles d'eau au frais et à disposition comme le café solidaire La Barque.

Près de 700 personnes sans-abri recensées en Indre-et-Loire

La chaleur, "évidemment que c'est compliqué", explique Bébert, qui vit dans la rue depuis près de deux ans. "C'est dur de trouver un endroit à l'ombre où on peut en même temps faire la manche. Et puis les gens pensent que nous sommes en vacances." De temps en temps il arrive quand même que les commerçants lui permettent de remplir sa bouteille d'eau. "C'est notre seul réconfort, on va dire..."

Logé dans un foyer la nuit, le jour Guillaume vient se mettre au frais au café solidaire La Barque. © Radio France - Solène Gardré

Rester hydraté, ça parait évident mais c'est l'un des principaux défis pour les personnes sans-abri. "Quand on est dans la rue on est moins protégé du vent et de la chaleur", explique Clément Fournier, le président de l'unité tourangelle de La Croix Rouge. "Ils peuvent aussi marcher toute la journée, ce qui les rends particulièrement fragiles face à la déshydratation."

S'hydrater, "pas toujours une priorité"

"C'est vrai qu'acheter de l'eau, ce n'est pas toujours leur priorité", complète Dominique, bénévole au café solidaire La Barque. Dans les frigos de l'établissement, il y a donc toujours des bouteilles au frais. "Ce sont les leurs. Ils mettent leur nom dessus et ils viennent la remplir et la laisser au frais chez nous." Le réseau de commerçants solidaires Le Carillon propose aussi une carte où les personnes sans-abris peuvent venir boire ou se reposer.

Une initiative simple mais essentielle : le café solidaire La Barque, rue Colbert à Tours, permet de laisser sa bouteille d'eau frigo. © Radio France - Solène Gardré

La Croix Rouge, comme l'association Entraide et solidarités, organisent eux des "maraudes chaleur". Comme leurs maraudes habituelles, ils distribuent vêtements et aliments. "Là en plus, on leur indique où se mettre au frais, où sont les fontaines..." explique Clément Fournier. "C'est vraiment très important de les inciter à prendre soin d'eux."