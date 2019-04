Indre-et-Loire : les plaintes pour violences faites aux femmes ont progressé de 20% en 2018

Indre-et-Loire, France

L'enquête sur le meurtre d'une femme, tuée par son ex-compagnon se poursuit à Vallères près d'Azay-le-Rideau. L'auteur présumé du meurtre de dimanche n'a toujours pas été arrêté. Il n'aurait pas supporté de voir son ex-compagne arriver là avec 3 amies, et l'aurait poignardé à plusieurs reprises. Par ailleurs, une information judiciaire doit être ouverte pour l'autre affaire du dimanche 31 mars, la mort d'une femme d'une quarantaine d'années à Joué-lès-Tours, tué par son ex-compagnon là-aussi. Ce dernier s'étant ensuite suicidé. Deux affaires qui mettent en lumière les violences faites aux femmes.

Une hausse des plaintes de 20% en un an

Ce mardi justement, associations, professionnels de santé et pouvoirs publics faisaient le point en Préfecture à Tours sur les mesures de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit d'un réseau de lutte et de prévention, composé de 70 structures, mis en place en 2016 dans le département d'Indre-et-Loire. Il faut dire que le nombre de plaintes ont fortement augmenté, grâce au travail notamment de ce réseau. L'an dernier, 1.950 femmes ont porté plainte, c'est 20% de plus qu'en 2017 (1.555 plaintes).

Le 39.19

Dans cette structure, on trouve des associations, des assistantes sociales ou encore professionnels de santé...Près de 3.000 personnes y ont été accueillies l'an passé c'est 4 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Une structure qui a du mal à faire face au nombre croissant de victimes qui se présentent. Il faut donc former plus de monde, c'est le cas des 6.000 infirmières et infirmiers du département. Ils ont désormais la possibilité de remplir un certificat clinique s'ils constatent des violences notamment corporelles. Rappelons que pour les femmes victimes de violences, un numéro de téléphone est à retenir : le 3919.