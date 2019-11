Indre-et-Loire : les plaques funéraires personnalisées plaisent de plus en plus

Indre-et-Loire, France

Certains dirigeants de pompes funèbres parlent de "phénomène de mode". Il faut dire que les traditionnelles plaques en granit doivent aujourd'hui faire avec une sacrée concurrence, celle des plaques en altuglas (sorte de plexiglass) sur lesquelles on peut faire inscrire tout ce que l'on veut. Cela va des photos du défunt aux images de ce qui lui faisait plaisir, vivant.

Des cimetières aujourd'hui très colorés

Dans une entreprise de Saint-Cyr-sur-Loire, on a par exemple inséré sur ces plaques la photo du camping-car avec lequel le défunt aimait se promener. On a aussi gravé l'image d'une maison de vacances à l'île de Ré. Et un nombre infini de paysages. Autant de visuels pouvant rappeler des moments de vie heureux aux proches. Dans des pompes funèbres de Bléré, on confirme. Formes, motifs, couleurs, textes, aujourd'hui "on peut faire ce que l'on veut". Les plaques peuvent même être très colorées. A Joué-lès-Tours, on avance une cause générationnelle, les plus jeunes seraient plus attachés à personnaliser la tombe de leurs proches. Aux Pompes Funèbres Intercommunales de Tours, ces objets personnalisés représentent désormais 40% de l'ensemble des plaques demandées par les familles.

Selon ces Pompes funèbres intercommunales par ailleurs, la crémation représente 51% des choix des défunts sur la métropole de Tours, 49% pour l'inhumation. Au niveau national, la crémation ne représente que 37%.