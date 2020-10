Indre-et-Loire : les policiers à nouveau mobilisés pour faire appliquer les mesures contre la Covid-19

Unité SGP Police dénonce le manque d'effectifs pour assurer les nouvelles missions de contrôle dans le cadre de l'alerte renforcée en Indre et Loire

Avec 193 cas de contamination pour 100 000 habitants, la métropole de Tours passe en alerte renforcée samedi 17 octobre.

Même si les restrictions sont loin d'être aussi sévères qu'à Paris et dans les huit agglomérations en zone rouge écarlate, le passage en alerte renforcée devrait tout de même imposer de nouvelles contraintes.

La mesure la plus emblématique, c'est la fermeture obligatoire des bars à 22H.

Pas question de fermer les restaurants, mais ils devront mettre en place des mesures plus strictes : Pas plus de six personnes à table.

Interdiction aussi des rassemblements de plus de dix personnes dans la rue ou dans les lieux ouverts au public. Plus aucun événement festif ou familial dans les salles des fêtes ou les salles polyvalentes.

En première ligne, pour veiller à l'application de ces nouvelles restrictions : les forces de l'ordre dans l'ensemble du département.

Pour les policiers du commissariat de Tours, "ces nouvelles missions vont encore se faire au détriment d'autres y compris Police Secours" où les appels sont désormais triés et priorisés faute d'effectifs suffisants pour répondre à tous.

Thierry Pain, secrétaire Unité SGP police était l'invité de France Bleu Touraine