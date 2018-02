Indre-et-Loire, France

Des interventions toujours plus nombreuses et parfois des employeurs qui ne libèrent pas toujours leurs salariés en cas de sollicitation L'entreprise de peinture et vitrerie Caillault à Sainte Maure de Touraine emploie 8 salariés et 2 d'entre eux sont pompiers volontaires, l'entreprise a signé une convention avec le SDIS 37 qui précise leurs interventions comme l'explique Marielle Caillault la co-gérante de l'entreprise : " Les salariés ne peuvent répondre à une alerte que si ils sont sur un chantier autour de Sainte Maure, si ils sont en déplacement ailleurs dans le département, il est prévu dans la convention signée avec le SDIS qu'ils ne quitteront pas leur travail. Dés que le "Bip" sonne, ils nous préviennent et on donne notre accord et comme en général ils sont deux ou trois sur le chantier, les autres restent".

Si dans le cadre de leur convention, ils ont été peu appelés pour des interventions en Touraine l'année dernière, les deux salariés de l'entreprise ont été appelés en renfort sur les incendies de forêt du sud de la France pendant l'été 2017. Antoine Caillault le patron de l'entreprise se veut philosophe quand il voit partir 2 de ses salariés en 48 heures :"L'été, quand il fait chaud, c'est une de plus grosses périodes d'activité, et là vous apprenez le vendredi soir que deux de vos salariés partent le lundi matin d'abord pour une semaine, et puis le vendredi suivant, ils vous appellent depuis le sud de la France pour vous dire qu'ils vont rester une semaine de plus ... alors on s'adapte, on reprend les plannings, on se serre les coudes et on fait le boulot. Et on a le droit de mettre un auto-collant à l'arrière de nos véhicules qui montrent que l'entreprise est partenaire des pompiers volontaires : c'est bon pour l'image, ça attire la sympathie des clients, même si ça demande que tout le monde se mobilise dans l'entreprise."

Delphine, à Luynes, est salariée de la Mairie et elle a à charge l'encadrement d'enfants, mais elle est aussi pompier volontaire depuis 2005. Il lui faut donc adapter son temps et son travail à deux plannings "Quand je finis mon travail avec les enfants vers 17 heures, je téléphone pour me porter volontaire jusqu'à 5 Heures le lendemain matin ou pour les weekends. Mais jamais je ne quitterais les enfants dont j'ai la charge pour répondre à une alerte, pour le reste c'est une question d'organisation et de logistique : être au clair sur ses plannings, avoir ses affaires prêtes à partir. C'est fatigant physiquement mais aussi psychologiquement parce qu'on sait qu'on peut tout de même être appeler à tout moment."

une cérémonie organisée par le SDIS 37 a eu lieu jeudi soir pour mettre à l'honneur les employeurs partenaires des sapeurs-pompiers volontaires.