Indre-et-Loire : les réservations en hausse de 40% en juillet dans les gîtes

La fréquentation des Gîtes de France en Touraine a bénéficié de l'effet Covid-19 depuis le 1er juillet. La hausse des réservations est de 40% par rapport à l'année dernière. Le mois d'août s'annonce aussi prolifique. Parmi les clients, essentiellement des Français selon Christine Robert, la directrice de la centrale de réservation de Val de Loire Tourisme / Gites de France.

"Plus 15% sur la deuxième semaine et quatrième semaine de juillet où il y a eu une forte hausse. Si on additionne les quatre semaines du mois de juillet, on est sur un total de plus de 40% de hausse" explique-t-elle. "Cela représente à peu près 1.100 semaines de réservées sur l'ensemble de nos hébergements."

Un mois d'août également très bon

Le mois d'août s'annonce lui aussi très bon. "On a été complets les deux premières semaines, nous avons une hausse de 13% sur la semaine du 15 au 22 août et une hausse de 8% sur la dernière semaine d'août", détaille Christine Robert.

Selon elle, ces chiffres s'expliquent avant tout par la crise sanitaire "beaucoup de clients ne sont pas partis à l'étranger et ont essayé de privilégier des hébergements avec plus d'indépendance et les gîtes répondent à ce critère."