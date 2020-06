Indre-et-Loire : les responsables de châteaux se réjouissent de la réouverture des frontières européennes

Bonne nouvelle pour le tourisme en Touraine. Emmanuel Macron a annoncé dimanche 14 juin au soir dans son discours que dès lundi 15 juin la France allait pouvoir rouvrir ses frontières avec ses voisins européens. Il sera donc possible de recevoir des touristes étrangers ou de partir soi-même à l'étranger.

Plusieurs pays ont fait ce même choix : en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, notamment. Il est aussi possible d'aller au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Pologne et en Hongrie. L'Italie avait déjà rouvert ses frontières depuis le 3 juin. Pour ce qui est de l'Espagne, il faudra encore patienter jusqu'au 21 juin. Dans les châteaux de la Loire, cette annonce a donné un peu d'espoirs.

Près d'un visiteur sur deux est originaire d'un pays autre que la France

En effet, pour Samuel Buchwalder, le responsable de la communication du château royal d'Amboise, la clientèle étrangère est loin d'être négligeable. "Près d'un visiteur sur deux est originaire d'un pays autre que la France" rappelle-t-il. Beaucoup d'Italiens viennent chaque années visiter ce château, "on connaît le lien très fort qui existe entre l'Italie et Amboise à travers la personne de Léonard de Vinci notamment" poursuit Samuel Buchwalder. Mais ils ne sont pas les seuls à venir chaque années à Amboise selon lui car les Espagnols viennent aussi de plus en plus nombreux. Il y a aussi "l'énorme réservoir que constitue l'Allemagne, les Pays Bas et la Belgique qui sont des fidèles de notre destination" détaille-t-il.

Malgré tout, se pose la question des éventuelles craintes de ces touristes, "ne vont-ils pas privilégier le tourisme intérieur ? Il faudra voir"

Un très bonne nouvelle au château d'Azay-le-Rideau, juste après la réouverture

Le château d'Amboise n'est pas le seul à être à la fête depuis cette annonce. Le château d'Azay-le-Rideau aussi se réjouit de ces réouvertures des frontières. Une bonne nouvelle qui arrive en même temps que la réouverture du château après trois mois de fermeture à cause de la crise sanitaire selon Jacques Buisson-Catil administrateurs du château. "La réouverture a pris un peu de temps après le début du déconfinement parce qu'il a fallu mettre en place de nombreux protocoles pour protéger à la fois les soignants mais aussi les agents qui travaillent dans le monument" explique-t-il. "L'annonce du Président de la République nous fait espérer des visiteurs européens pour l'été qui approche. Les Allemands, Espagnols, Italiens représentent 25 à 30% des visiteurs du château" selon Jacques Buisson-Catil. "Nous sommes très heureux de présenter au public français et étranger le château d'Azay-le-Rideau" conclut-il.