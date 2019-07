Indre-et-Loire : les restaurateurs en sortie d'autoroute se frottent les mains

Certains vacanciers délaissent les autoroutes au profil des routes nationales ou départementales, comme la D910. Les restaurateurs qui sont à la sortie de l'autoroute ou sur ces routes secondaires comptent de plus en plus sur cet afflux de vacanciers.

Indre-et-Loire, France

Les vacances débutent ce soir le début pour 110.000 élèves en Indre-et-Loire. La plupart d'entre vous vont peut-être partir en vacances en prenant les autoroutes. C'est pratique puisqu'on y roule à 130 km/h, mais depuis quelques années et l'augmentation du prix des péages, certains empruntent plutôt les routes nationales, comme la D910, qui descend jusqu'à Sainte-Maure-de-Touraine.

Les vacanciers reviennent car ça leur fait une coupure sympa - Pascal Daguet, gérant de "La Ciboulette"

Depuis quelques années, les restaurateurs à la sortie de l'autoroute se frottent les mains à l'approche des vacances. C'est par exemple le cas de Pascal Daguet qui tient le restaurant "La Ciboulette", situé juste en face du péage de l'A10 de Sainte-Maure-de-Touraine. " Chez nous il y a la tranquillité, un jardin, un parking pour se garer aisément, ce qu'il n'y a pas forcément sur _les aires d'autoroute où c'est uniforme partout_. "

Dans la salle, 50% des clients sont habitué à venir l'été

Pour autant, les restaurants placés au bord de la D910 ne sont pas en reste, comme "Le Petit Marmiton". Michel est le gérant du restaurant depuis quatre ans et " depuis ces quatre années, c'est un phénomène qui va en s'amplifiant. Et les vacanciers reviennent car ça leur fait une coupure sympa. " Pascal abonde dans ce sens : " Chez nous, l'été, la moitié des clients sont des gens qu'on a déjà vu plusieurs fois."

Pourtant, cette réalité n'est pas la même pour tous les restaurants. Celui de Patrick, "l'Inattendu" n'est pas situé sur cette départementale, il se trouve à tout juste 50 mètres et sans pub sur le bord de la route. Ce qui fait que les vacanciers estivaux ne s'arrêtent pas chez lui : " 50 mètres, c'est loin et pas loin à la fois. Si on pouvait mettre des panneaux publicitaires en sortie d'autoroute, ça serait peut-être mieux pour nous. "

Même si l'on voit encore les panneaux de certains restaurants sur la D910, cela reste pourtant interdit par une loi nationale de 2015.