Indre-et-Loire : les restaurateurs tourangeaux dans l'incertitude pour le réveillon du Nouvel An

En Touraine, les restaurateurs sont inquiets d'éventuelles restrictions pour le réveillon du Nouvel An, à cause de la crise sanitaire.

Les menus de fêtes sont déjà prêts, mais tout peut basculer d'un jour à l'autre. Après Noël, les restaurateurs tourangeaux se préparent pour le réveillon du Nouvel An, avec une ombre au tableau : de possibles annonces et restrictions sanitaires face à la flambée épidémique. Le gouvernement réunit en effet le conseil de défense sanitaire, ce lundi, et les professionnels craignent un réveillon dégradé.

Le pari d'un réveillon sans restrictions

Au restaurant Les Arpents à Amboise, tout est pourtant prêt. "On aura du saint-pierre, cuisiné avec des coquillages et du topinambour, du dos de biche, du Sainte-Maure-de-Touraine travaillé avec de la truffe de Cray, et on finira par un dessert autour du chocolat et de la mandarine", détaille le chef Franck Breton.

Un menu préparé depuis plusieurs semaines, avec des produits d'exception déjà commandés. "On est content de proposer quelque chose à notre clientèle, pour qu'elle puisse prendre du plaisir autour de l'assiette". Pas question pour l'instant d'annuler le réveillon. "Sauf décision de l'Etat, ça devrait très bien se passer !", espère le restaurateur.

On s'adaptera comme on l'a toujours fait - Franck Breton, chef du restaurant Les Arpents à Amboise

Le gérant des Arpents prend le risque de servir 42 couverts, tout en étant pragmatique. "On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'il devait avoir un couvre-feu, on proposera aux clients de venir le 1er janvier. On s'adaptera comme on l'a toujours fait."

Un menu du Nouvel An à emporter

A Tours, au restaurant La Rissole, on a préféré anticiper d'éventuelles restrictions. Pas de repas sur place cette année, mais un menu à emporter. "C'est une bonne solution pour assurer le service et ne pas laisser tomber la clientèle qui est fidèle et veut se faire plaisir", explique Guillaume Dallay, le chef de l'établissement. La formule fonctionne, avec plus d'une vingtaine de menus déjà commandés pour la Saint-Sylvestre.

Mais certains restaurants tourangeaux, plus importants en nombre de couverts, ont eux décidé de fermer pour le réveillon. "Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais quand ils ont fermé les discothèques et établissements dansants, on s'est dit qu'il fallait annuler", soupire Aurore Dugoujon, gérante du restaurant La Cave, à Montlouis-sur-Loire, qui accueille habituellement une centaine de personnes.

Pas question de faire un repas sans animation - Aurore Dugoujon, gérante du restaurant La Cave à Montlouis

Une décision moins motivée par le Covid que par le sens même du réveillon du Nouvel An. "Depuis 45 ans, on fait un réveillon dansant. Il n'était pas question de faire un repas sans animation", justifie-t-elle. Sans compter, évidemment, la crainte d'annulations de dernière minute de clients ou du gouvernement, qui pose le problème des stocks de marchandise.

"On marche sur des œufs en ce moment", ajoute Aurore Dugoujon. Au-delà des fêtes du Nouvel An, les restaurateurs tourangeaux sont inquiets pour le début de l'année prochaine.