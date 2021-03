Indre-et-Loire : les Restos du coeur débutent leur collecte annuelle sous covid

A partir de ce vendredi et jusqu'à la fin du weekend, les 1 200 bénévoles des Restos du cœur se mobilisent dans 120 magasins pour leur collecte annuelle. Ils s'attendent à une baisse des dons avec la crise sanitaire.

Ils sont prêts. Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire organisent à partir de ce vendredi 5 mars et jusqu'à dimanche 7 leur collecte annuelle. Les 1 200 bénévoles seront dispatchés à la sortie des caisses de 120 magasins avec l'objectif de récolter des dons de denrées alimentaires et produits d'hygiène. En 2020, ils avaient réussi à recevoir 135 tonnes de dons. Avec la crise sanitaire et les mesures gouvernementales, ils s'attendent à une baisse.

Une campagne de dons déjà impactée par l'annulation des concerts des Enfoirés de ce vendredi soir. "Avec l'annulation des sept spectacles, 65 000 spectateurs qui n'ont pas pu acheter leur billet, c'est un manque à gagner. On compte donc sur tout le monde pour acheter les CD et les DVD de ce spectacle," explique Michel Flamé, le président des Restos du cœur d'Indre-et-Loire.

Se réinventer face à la crise sanitaire

Cette année l'association ne peut compter que sur les dons des particuliers. Mais là encore l'épidémie ne facilite rien. Avec la fermeture des galeries de centres-commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, cela engendre moins de passage et donc possiblement moins de donateurs. "Il y a aussi le phénomène du drive qui a pris de l'ampleur avec la crise et qui risque de nous priver de la générosité de certains", précise Michel Flamé.

"Nous avons demandé aux gérants des magasins alimentaires de bien informer leurs clients des drives de notre collecte. Il faut que l'on se penche sur cette nouvelle technique d'achat dans les années à venir". Un magasin a même décidé de ne pas recevoir les bénévoles des Restos du cœur en raison de la crise sanitaire. Il va proposer aux clients de faire un don de 1 ou 2 euros en caisse. Cela permettra à l'association d'acheter les produits dont les bénéficiaires manquent comme les produits d'hygiène féminins.

Autre difficulté, le couvre-feu, qui réduit le temps de collecte.