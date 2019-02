Indre-et-Loire : Les Restos du Coeur recherchent environ 1500 bénévoles d'un jour

Tours, France

Qu'avez-vous de prévu les 8,9 et 10 mars prochains ? Les Restos du Coeur d'Indre-et Loire ont besoin de vous ! L'association a besoin d'environ 1500 bénévoles pour tenir les quelques 120 stands installés dans les grandes surfaces du département pour la grande collecte nationale.

Cette collecte est primordiale pour les Restos du Coeur. "C'est l’événement important qui nous permet de tenir toute la saison d'été", confirme Robert Dambier, responsable de l'opération sur le département. L'an passé 127 tonnes de produits alimentaires avaient été collectées en Indre-et-Loire sur les trois jours.

Des bénévoles d'un jour, prêts à donner quatre heures de leur weekend

Sans petites mains, la collecte ne peut se dérouler correctement. L'association contacte actuellement les étudiants de l'université de Tours, les clubs sportifs et les entreprises partenaires, mais s'adresse désormais au grand public. "Potentiellement on a 130 magasins où l'on pourrait collecter, mais on sait déjà que l'on pourra pas tenir de stands partout : je pense que l'on ne sera pas présents dans une quinzaine de points, faute de bénévoles", poursuit Robert Dambier.

L'association rappelle qu'il n'est pas nécessaire de s'engager à l'année pour donner un peu de son temps sur ce weekend. Il suffit d'être prêt à donner quatre heures sur les trois jours. Une plateforme d'inscription a été mise en ligne. "En fonction du lieu d'habitation, on place les bénévoles d'un jour soit à Tours, soit sur les centres du département", détaille le responsable de la collecte, qui se veut optimiste : "On essaie d'être présents sur le plus possible pour faire au minimum la même chose que l'année dernière."

L'an passé, au niveau national, plus de 77 000 bénévoles avaient participé à l'opération. 7 877 tonnes de nourriture, de produits d'hygiène et d'entretien avaient été récoltés. Les Restos du Coeur accompagnent environ 6000 bénéficiaires en Indre-et-Loire.