Indre-et-Loire : les restos du coeur se mobilisent contre la fracture numérique

Les restos du coeur d'Indre-et-Loire veulent installer en 2021 des points conseils dans leurs principaux centres de distribution pour former et aider leurs bénéficiaires qui maitrisent peu ou pas internet

Et on reparle de la fracture numérique : une proposition de loi relative à la lutte contre l'illectronisme est examinée en première lecture à l'assemblée, ce mercredi 14 avril. L'illectronisme, pour faire simple, c'est la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les ordinateurs et internet.

Un phénomène loin d'être anecdotique : selon une étude de l'INSEE, 4 français sur 10 ont des difficultés à faire, sur internet, les démarches liées à la dématérialisation des services publics.

Cette fracture numérique touche une partie des bénéficiaires des restos du coeur en Indre-et-Loire. L'association a même décidé de mettre en place, cette année, des formations et des accompagnements pour ses bénéficiaires, d'autant qu'internet est maintenant presque nécessaire, aussi, pour s'inscrire pour être vacciné contre le Covid.

"Ils sont perdus parce qu'ils entendent des informations de droite et de gauche et beaucoup ne savent pas comment faire. Donc on les aide à se brancher sur les différents sites comme doctolib et SOS Médecins, de façon à ce qu'ils puissent se faire vacciner comme tout citoyen français" explique Michel Flamé, le président des restos du coeur d'Indre-et-Loire.

"Ce n'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on peut faire toutes les démarches : les impôts, les assurances, trouver un stage ou un emploi".

"L'objectif des restos, en 2021, c'est donc de mettre en place des points conseil dans nos grands centres comme ceux de la Métropole de Tours et Loches, Amboise, Chinon. Nous avons beaucoup de candidatures de bénévolat d'étudiants qui se proposent de donner un coup de main le soir ou le week-end. Ils pourraient très bien remplir cette fonction de conseil le soir ou le samedi matin, de façon à ce que les bénéficiaires qui en ont besoin puissent venir en horaires décalés, tranquillement, se former et faire des démarches".