Indre-et-Loire : les rodéos sauvages restent un fléau dans certains quartiers de la métropole de Tours

Cela fait de nombreuses années que l'été devient invivable pour bon nombre d'habitants des quartiers de la métropole de Tours. En cause, les nuisances sonores des rodéos sauvages qui se déroulent jusque tard dans la nuit. Malgré le vote en 2018 d'une loi pour réprimer d'avantage les auteurs de ces troubles, certains policiers n'hésitent pas à dire que cela n'a pas fait évoluer la situation.

Une action de prévention dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps

Ce vendredi après-midi une vingtaine de policiers a mené une opération de prévention et de visibilité dans ce quartier, notamment autour du centre commercial. Un quartier aux rues quasi désertes et point de rodéos sauvages à l'horizon. Denis Champeroux dirige l'opération : "Aujourd'hui non il n'y a rien, si il n'y a pas grand monde dans le quartier, le soir il y a plus de rassemblements. Cet après-midi c'est une mission surtout de visibilité ce qui nous permet avec les réquisitions du parquet de pouvoir contrôler l'ensemble des gens qui sont présents sur le secteur à ce moment là".

Des rues quasi désertes au centre commercial de la Rabaterie ce vendredi après-midi © Radio France - Jean Lebret

Cette présence soudaine de la police a naturellement attiré l'attention de certains habitants comme Khaled : "Mais pourquoi ils ne viennent pas quand il y a des scooters le soir ? Ils ne viennent pas le soir même si on les appelle".

Aux dires des habitants, c'est en effet en soirée et la nuit que les moteurs vrombissent et que cela raisonne jusque dans le haut des immeubles comme le confirme cette riveraine : "Le week-end, jusque tard dans la nuit, c'est insupportable, j'habite au 11e étage et même avec le double vitrage on entend tout".

Ce vendredi après-midi, les policiers ont procédé à quelques contrôles d'identité et de véhicules. Résultat, quatre infractions et des verbalisations à 135 euros allant d'un phare cassé à des pneus lisses.

Deux autres opérations de ce type ce déroulent ce week-end : Ce samedi après-midi dans le quartier du Sanitas à Tours et dimanche en début de soirée à la Rabière à Joué-les-Tours.