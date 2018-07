Indre-et-Loire, France

Comme chaque été, les services de l'Etat effectuent des contrôles sanitaires et de sécurité. En Indre-et-Loire, terre de tourisme, les contrôles visent notamment les restaurants, les commerces de bouches, les marchés, les bases de loisirs, ou encore les eaux de baignade. L'été 2017, 300 contrôlés avaient été menés, dont 220 dans des restaurants et des commerces de bouche. Deux boulangeries et trois restaurants en Touraine avaient fait l'objet d'une fermeture administrative pour manquements aux règles d'hygiène, "preuve que la très grande majorité des établissements contrôlés est en conformité" dit la préfecture.

Faire que les vacances soient les plus sûres possibles" - la préfecture d'Indre-et-Loire

Cet été, 185 contrôles devraient être menés annonce la préfecture d'Indre-et-Loire, sur 720 en région Centre-Val de Loire. Parmi les axes privilégiés, il y aura l'hébergement en plein air, les lieux de loisirs, les restaurants, la qualité des eaux de baignades et les centres de vacances pour enfants. "L'objectif est d'offrir aux tourangeaux et aux visiteurs les conditions de vacances les plus sûres possibles et d'agir sur la qualité des prestations proposées" explique la direction départementale de la protection de la population.

25 agents de la DDPP vont mener les contrôles cet été

Parmi les axes de contrôles, celui de la qualité des eaux de baignade. 11 sites de baignades naturelles sont référencées en Indre-et-Loire. Les contrôles sont réalisés tous les quinze jours par le laboratoire agréé par l'Agence régionale de santé, et une fois par jour par chaque responsable de site. Selon l'ARS, l'eau des sites de baignade en Touraine est bonne voir excellente. Les 136 piscines ouvertes au public dans le département sont aussi contrôlées.