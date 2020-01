Indre-et-Loire : les sirènes d'alarmes vont sonner pour la première fois de l'année

Tours, France

Les sirènes d'alarme vont être testées pour la première fois cette année par les mairies. Ce sont les communes qui en ont la charge. Les neuf sites sévéso du département et la centrale nucléaire de Chinon ont aussi une pour alerter les riverains en cas de problème. Il y en a environ 4 300 en France, sept à Tours. Elles ont d'ailleurs toutes été révisées ou changées depuis 2 ans. Le signal est reconnaissable : un son assez strident d'une minute et quarante-et-une secondes, répété trois fois de suite, avec cinq secondes de silence entre chaque cycle. En 2013, 78 % des français ne savaient pas quoi faire si la sirène sonnait.

S'informer quand la sirène sonne

Quand on entend la "sirène des pompiers", il faut s'informer du risque rapidement. Il y a en général deux possibilités : soit il est conseillé de se confiner chez soi. Il faut alors éteindre la climatisation ou le chauffage et boucher les ouvertures : tour des portes, aérations ou encore les cheminées. C'est pour se protéger d'une pollution atmosphérique par exemple. L'autre solution, c'est d'évacuer son domicile. Pour savoir quelle option choisir, il faut suivre les autorités. Pour cela, plusieurs solutions, par exemple en regardant les communications sur les réseaux sociaux. Si internet et le téléphone sont coupés, il faut écouter France Bleu Touraine ou regarder France 3 Centre-Val de Loire. Mais attention, il faut utiliser les poste de radio qui captent les canaux hertziens, car ces ondes passent toujours. Le mieux est d'avoir des appareils qui fonctionnent avec des piles au cas ou le réseau électrique est hors-service. L'audiovisuel public est aussi le canal privilégié des préfectures pour diffuser les informations en cas de crise.

On peut avoir un réseau électrique ou téléphonique complètement hors d'usage" - Jacques Chevtchenko, maire adjoint à la sécurité civile à Tours.

Alerter la population avec une sirène n'est pas désuet aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'affirme Jacques Chevtchenko, le maire adjoint à la sécurité civile à Tours. Pour lui, les nouveaux moyens de communication peuvent être inutilisables dans certains cas de grave crise. Il est donc important que les citoyens soient au courant des sirènes et des bons comportements à adopter. "On a un peu oublié", estime-t-il. La mise en place des sirènes pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas non plus été tout de suite comprise. "Au début de la guerre en 1939, à la première alerte, personne n'est sorti. Il a fallu que le directeur de la défense passive fasse une intervention le lendemain pour dire que si les sirènes sonnent, ce n'est pas pour rien", raconte l'élu.

Quelques conseils

Le ministère de l'Intérieur donne aussi une liste de recommandation générale, au cas ou l'alarme sonne. Il ne faut pas reste pas dans un véhicule sur la route. Ça pourrait gêner le passage des secours. Il faut éviter de rester près des fenêtres qui peuvent blesser si le verre éclate, ni les ouvrir. Il est aussi fortement déconseillé d'allumer de flamme ou de prendre l’ascenseur. Enfin, il faut attendre la fin de l'alerte avant de sortir. C'est un autre signal strident qui dure 30 secondes.