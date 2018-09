Indre-et-Loire, France

Les Bleus ont renoué avec le terrain, près de deux mois après leur deuxième sacre de champion du monde de football ! Après leur match nul 0 à 0 de jeudi dernier face à l'Allemagne, ils joueront ce dimanche soir leur deuxième match de Ligue des Nations, ce sera au Stade de France face aux Pays-Bas, coup d'envoi à 20h45. Et ce n'est pas parce qu'on est passé à une autre compétition que "l'effet Coupe du Monde" s'estompe. Loin de là ! Les tatoueurs en savent quelque chose. Depuis la finale, et la victoire du 15 juillet, ils ont pris l'habitude de tatouer des trophées, des coqs et autres étoiles.

J'ai voulu marquer l'histoire sur mon corps - Vincent, un jeune tourangeau tatoué

Vincent est un jeune tourangeau qui s'est fait tatouer le trophée de la Coupe du Monde sur le mollet il y a une quinzaine de jours. Il est fan de foot et c'est donc comme ça qu'il a voulu fêter la victoire des Bleus. "J'ai vu la finale à Paris et j'ai vécu la victoire sur les Champs Elysées. Deux jours après, je suis allé voir mon tatoueur et je lui ai demandé de me faire le trophée sur le mollet" résume-t-il. "Etant fan de foot, comme je n'ai pas vécu 98, j'ai donc vécu pleinement cette victoire là à 24 ans et il fallait donc que je fasse quelque chose par rapport à ça. J'ai voulu marquer l'histoire sur mon corps. Ce que j'ai vécu restera dans ma mémoire à jamais. Avec ce tatouage désormais, ce sera aussi gravé sur ma peau à jamais".