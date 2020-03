Indre-et-Loire : les taxis peuvent continuer à circuler mais estiment la baisse d'activité à plus de 80%

Selon les taxis Tourangeaux, depuis les annonces du gouvernement samedi 14 mars au soir et la décision de fermer les restaurants, bars et les lieux recevants du publics "non essentiels", leur activité a très fortement chuté. S'ils sont toujours autorisés à circuler, leur travail va être très limité.

Ils font partie des professions jugées indispensables. Les chauffeurs de taxi ont toujours le droit de circuler malgré les mesures de confinement décidées par le gouvernement ce lundi 16 mars et mise en application mardi 17 mars à midi.

Le Président de la République a indiqué que les taxis pourraient être utilisés pour aider les personnels soignants à se rendre sur leurs lieux de travail afin de gérer au mieux la crise sanitaire.

Autorisation de sortir donc mais avec très peu de clients dans les rues, confinement oblige. Déjà depuis samedi 14 mars et la décision du gouvernement de fermer tous les lieux publics recevant du public jugés "non essentiels", le chiffre d'affaire des 90 taxis indépendants de Tours a dégringolé : "entre 80 et 85% de baisse d'activité" selon Anthony Bertheneau le président du GIE des taxis de Tours, la situation sera de pire en pire selon lui.

"Il n'y a évidemment plus de déplacement touristique et peu de déplacements professionnels. Demeurent les transports sanitaires que l'on effectue de façon quotidienne. C'est la seule activité qui reste aujourd'hui", remarque-t-il. "Les salariés sont en confinement et ils travaillent sur un standard déporté de façon à pouvoir organiser la prise de commande. Pour ce qui est des chauffeurs, on s'organise avec les moyens que l'on a : du gel ou des bombes désinfectantes", poursuit Anthony Bertheneau.

Les chauffeurs demandent à pouvoir obtenir du gel hydroalcoolique, des gants et des masques pour travailler sans risquer d'être contaminés par le coronavirus. Pour le moment la pénurie est telle que la préfecture n'a pas pu répondre à leur demande.