Indre-et-Loire : les tourangeaux de retour sur les bancs de l'Eglise dans ce contexte de crises

C'est la semaine Sainte pour les catholiques de France et d'Indre-et-Loire, une semaine qui s'achèvera avec le dimanche de Pâques. Des célébrations qui promettent d'être un vrai marathon pour les prêtres d'Indre-et-Loire, avec des fidèles de plus en plus au rendez-vous, dans une période de crises.

Après le covid, la France fait face à une forte inflation, les conséquences de la guerre en Ukraine et une crise politique liée à la réforme des retraites. Un contexte qui amène de plus en plus de tourangeaux à se recentrer sur la religion indique Monseigneur Jordy, invité de France Bleu Touraine, ce mercredi. " La voix de l'Eglise à quelque chose d'un peu rassurant par sa stabilité et peut-être par l'espace qu'elle offre pour un dialogue, pour un échange", précise l'archevêque de Tours qui assure que certains paroissiens lui font remonter ce regain d'intérêt pour l'Eglise.

