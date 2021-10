Indre-et-Loire : les Tourangeaux perpétuent la tradition de nettoyer et fleurir les tombes pour la Toussaint

Les cimetières sont rarement autant fleuris qu'en cette fin octobre. En ce week-end de la Toussaint, les Tourangeaux sont nombreux à se rendre sur les tombes de leurs proches décédés, comme au cimetière des Ursulines à Amboise, où familles et amis viennent nettoyer et fleurir les sépultures.

Les chrysanthèmes fleurissent sur les tombes des cimetières

"On enlève tout, on frotte, on nettoie les plaques, et on enlève les fleurs fanées avant d'en remettre d'autres", décrit Elodie. Avec sa maman Marie-Claude, elle a fait 250km pour nettoyer et fleurir la tombe de son père, décédé en 2004. "C'est important pour la mémoire et le respect. On n'oublie pas la personne aimée".

Un peu plus loin, Michel et Jacqueline plantent un chrysanthème dans du terreau en bord de la tombe d'oncles et tantes. "C'est un chrysanthème que j'ai cultivé, au lieu de l'acheter", explique l'ancien horticulteur de 82 ans. "Les chrysanthèmes, c'est pour la Toussaint, et aux Rameaux, on mettra des géraniums", raconte son épouse. "Avoir un cimetière bien entretenu, c'est quand même plus agréable pour tout le monde".

Transmettre cette tradition aux plus jeunes

Venir fleurir les tombes, c'est aussi une tradition qui se transmet entre générations. Chaque année, Marie et Kévin emmènent leurs deux enfants de 5 et 2 ans au cimetière. "Ça fait partie de nos petits rituels, de nos habitudes", indique la mère de famille. "La semaine dernière, c'est mon fils qui a nettoyé la tombe de mes grands-parents, c'est une histoire de transmission".

"Fleurir les tombes, ça en fait les plus belles tombes du cimetière", réagit Auguste, 5 ans, fier de participer à cette tradition. "A cet âge-là, il y a aussi des questions sur la mort qui se posent. C'est l'occasion de poser des mots tout simples, lors de ces visites au cimetière", conclut Marie.