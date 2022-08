Indre-et-Loire : les touristes anglais et américains reviennent, après deux étés de pandémie

They are back ! Après avoir déserté la France pendant les deux années de fortes restrictions sanitaires, les touristes anglais et américains reviennent en Touraine... Pour leur plus grand bonheur, mais aussi celui des professionnels du tourisme.

Les Anglais sur la première marche du podium

Installés dans le petit train touristique de Tours, Kevin et sa famille arrivent tout droit d'Angleterre. "On est venu il y a deux ans avant le Covid, mais on s'était arrêté au Mans !" Maintenant que c'est plus facile de voyager, ils sont revenus jusqu'à Tours. "Des amis nous ont dit de venir ici et c'est super." Comme beaucoup d'Anglais, ils sont conquis par la Touraine : ce sont les premiers visiteurs étrangers dans le département.

En deuxième, c'est un autre grand retour, celui des Américains. "C'est la première fois qu'on voyage depuis le Covid et ça fait du bien", sourit Julia, qui a décollé de Californie. "Ça nous avait manqué depuis deux ans."

Une vraie différence pour les professionnels du tourisme

Un retour qui ravit aussi les professionnels du tourisme. Laurence Lansard est la conductrice et animatrice du petit train de Tours. "Le train se remplit plus vite que l'année dernière. On commence même une heure plus tôt qu'en 2021." Pareil pour les châteaux de la Loire. "Pour nous, les touristes Américains, ça représente quand même près de 15.000 visiteurs par an", explique Henry Carvallo, le directeur du château de Villandry.

Selon l'office de tourisme de Tours, après les Anglais et les Américains les Belges sont sur la troisième marche du podium des touristes étrangers en Indre-et-Loire. Mais les premiers visiteurs, toute catégorie confondue, restent les Tourangeaux !