Indre-et-Loire : les voitures à la même vitesse que les vélos dans dix rues du centre-ville de Bourgueil

Bourgueil, France

Dans le centre-ville de Bourgueil, les voitures écrasent désormais les pavés à 20km/h. La mairie a décidé de faire passer une dizaine de rues du centre en "zone de territoire", pour faire cohabiter les véhicules avec les piétons et les cyclistes. D'après Michaël, habitant de cette commune de 3900 habitants, cet aménagement est d'autant plus utile qu'il voyait souvent les voitures arriver à vive allure. " Normalement, c'est limité à 30km/h, mais c'était rare de voir arriver des véhicules à cette vitesse. Dans ma rue, ça descendait très vite. "

C'est une zone de rencontre pour ceux qui peuvent marcher, pas pour les personnes handicapées ni les poussettes. - Sandrine, commerçante.

Il poursuit : " L'ancienne limitation, c'était très bien. Maintenant, on va faire quoi ? Sortir de la voiture et la pousser ? "

" On ne roulait déjà pas à 30 km/h avant "

Cet aménagement urbain a été finalisé début décembre et pour Magalie L'Hermite, adjointe au commerce et au marché à Bourgueil, cette décision concerne tant les voitures que les piétons et les cyclistes. " _Les gens se plaignent très souvent et de manière récurrente dans les réunions publiques de la vitesse des voitures_. On a voulu que tout le monde trouve sa place dans notre centre-ville : les voitures et les piétons. "

En règle générale, il y a toujours des passants, donc on roule déjà au pas. - Frédéric, habitant de Bourgueil

Du côté des automobilistes, Frédéric, un riverain, estime que cette décision n'engendrera pas de réel changement. " Ce n'est pas franchement utile car, tel qu'est organisé le centre-ville, on ne peut pas rouler vraiment plus vite. En règle générale, il y a toujours des passants donc on roule déjà au pas. "

Alors que les piétons, comme Sandrine, une commerçante, les barrières amenuisent les trottoirs. Et donc de l'espace pour les personnes handicapées ou les poussettes. " Quand vous vous promenez avec les poussettes, c'est un vrai circuit. Vous ne pouvez pas circuler, les voitures vous dérangent. C'est une zone de rencontre pour ceux qui peuvent marcher, pas pour les personnes handicapées ni pour les poussettes. " Cet aménagement semble être, pour nombre de riverains, un coup d'épée dans l'eau.