Indre-et-Loire : moins d'accidents, moins de blessés et moins de tués sur les routes cette année

C'est ce mardi la journée nationale de la Sécurité Routière. En Indre-et-Loire, du 1er janvier au 31 juillet 2020, le bilan fait apparaître que cette année tous les chiffres sont largement à la baisse par rapport à 2019: les accidents, le nombre de blessés et le nombre de tués. Moins 33% pour les accidents et moins 29% pour les blessés. La mortalité routière est elle aussi en recul mais plus légèrement en Touraine.

Cette année deux vies ont été épargnées, il reste encore deux mois et demi avant la fin de l'année, cela peut évoluer bien entendu, mais la tendance reste positive. Du 1er janvier au 6 octobre 2019, 19 personnes ont été tuées sur nos routes et cette année 17 sur la même période. Parmi elles, le nombre de jeunes décédés est en très nette baisse. Alors qu'il y a eu 8 victimes entre 18 et 24 ans l'an dernier, on n'en compte que 3 cette fois-ci. Il y a eu plus d'accidents mortels en revanche chez les 65 à 74 ans où l'on est passé de 2 à 4. Les causes évoluent. C'est très significatif en ce qui concerne la vitesse, le nombre d'accidents mortels pour vitesse excessive a diminué, ils sont passés de 7 à 2. Diminution également à un degré moindre, pour l'alcool et les stupéfiants, on est passé de 5 à 3. La majorité de ces accidents ont eu lieu sur des routes secondaires et les victimes sont d'abord des conducteurs et des passagers de voitures particulières. Ce sont ensuite les piétons qui sont les plus touchés, 3 personnes fauchées en 2019, 4 cette année. En 2020, pour le moment, aucun cycliste n'a été tué sur nos routes.

La police nationale interviendra dans deux collèges d'Indre-et-Loire pour des actions de sensibilisation à la Sécurité Routière © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

La journée nationale de la Sécurité Routière va se traduire en Touraine par deux manifestations mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre. D'abord, la police nationale interviendra ce mardi au collège l'Arche du Lude à Joué-lès-Tours, ce sera une action de sensibilisation à la sécurité routière suivie d'un temps d'échange avec les élèves. Ce même jour à 18h00, la gendarmerie organisera un Facebook live avec l'Escadron Départemental de Sécurité Routière qui présentera ses actions et répondra ensuite aux questions. Mercredi 14 octobre de 09h00 à 12h00, la police nationale interviendra au collège Jacques Decour à Saint Pierre-des-Corps, là aussi pour une action de sensibilisation auprès de trois classes de 5ème suivie d'un temps d'échange avec les élèves.