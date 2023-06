Sport et handicap : Trop peu de licenciés dans les clubs, "un problème" pour le comité handisport de Touraine

Pour la première fois, les assises départementales du handisport se déroule ce lundi 5 juin à Tours. Un moyen de discuter des difficultés d'accès au sport aux personnes en situation de handicap en Indre-et-Loire. et de faire avancer les choses.

D'après Lise Pocreau, la directrice du comité handisport 37, "moins d'1% de personnes en situation de handicap" sont licenciés d'un club sportif d'Indre-et-Loire, "contre 23 % de personnes valides. On a a peu près 23 clubs inclusifs dans le département sur 1.700 associations sportifs", précise encore Lise Pocreau. Une situation qui s'explique par un message qui ne passe pas ou un manque de priorité. Ces assises seront ainsi l'occasion d'interpeller les acteurs locaux et les sensibiliser pour faire évoluer la cause. "On ne peut pas rester sur des chiffres aussi bas. C'est un problème sur la France entière", rappelle la directrice du comité handisport 37 à l'aube des jeux paralympiques de Paris 2024.

