Indre-et-Loire : nappes phréatiques, cours d'eau, d'où vient notre eau potable ?

Nos nappes phréatiques commencent à tirer la langue en Indre-et-Loire. Elles ne se sont pas rechargées comme elles auraient dû entre septembre et avril à cause du manque de pluie. Et la sécheresse de cet été n'arrange rien. Certaines affichent un taux de remplissage dans le rouge selon le dernier point de situation fait par la préfecture le 14 août dernier. Quel impact cela peut-il avoir dans la distribution de l'eau potable ? Explications.

En Indre-et-Loire, le tiers de l'eau potable que nous buvons vient des nappes alluviales, qui se trouvent juste en-dessous de la Loire et du Cher. Les deux-tiers restants sont prélevées directement dans les nappes dites souterraines, bien plus profondes. Il y a notamment le Turonien mais surtout le Cénomanien, à plus de 100 mètres sous terre. Cette répartition diffère selon les territoires. Dans la métropole de Tours, c'est l'inverse, 62% de l'eau destinée au réseau potable est prélevée dans la Loire et 29% dans le Cénomanien.

Entre 130 et 150 litres d'eau consommés par jour et par habitant

Une fois puisée avec d'importants forages, pour qu'elle devienne potable, l'eau est traitée. Elle est ensuite stockée dans des réservoirs - des châteaux d'eau - puis elle rejoint le réseau de distribution pour arriver jusqu'à vos robinets. À l'échelle de la Métropole de Tours, ça représente par exemple 1.905 km de canalisations.

En Indre-et-Loire, ce sont 40 millions de mètres cubes d'eau qui sont distribuées chaque année pour les particuliers. Chaque jour, chacun d'entre nous consomme entre 130 et 150 litres, principalement pour la douche (40%). Enfin, le recyclage s'opère. Les eaux usées atterrissent dans des postes de pompage pour être emmenées en stations d'épuration où elles sont en quelques sortes purifiées, avant d'être réinjectées dans les fleuves et rivières.

Faut-il s'inquiéter pour l'eau potable si les sécheresses persistent ?

Dans le département, nous avons la chance, comparé à d'autres départements, d'avoir la Loire, un fleuve très puissant. Ses nappes alluviales pâtissent, certes, de la sécheresse en ce moment mais elles se renflouent rapidement lorsqu'il pleut car elles se situent seulement à 10-15 mètres en-dessous du fleuve.

En revanche, sur le Cénomanien, la nappe la plus forée à l'échelle du département, c'est différent. Son niveau baisse constamment. En 30 ans, le Cénomanien vient quand même de perdre 20 centimètres. Et comme il est plus profond, il se recharge moins bien. Il faudrait attendre 10.000 années pour qu'il soit complètement plein.

Pour le préserver et, par conséquent préserver la ressource en eau potable, il faudrait tout d'abord limiter les prélèvements. C'est ce qui est demandé dans le schéma directeur de l'alimentation en eau potable qui date de 2010. D'Amboise à Azay-le-Rideau et de la Gâtine à Sainte-Maure-de-Touraine, les collectivités ont l'obligation de réduire les forages de 20% chaque année dans le Cénomanien. La Métropole de Tours est même au-dessus des objectifs et parvient ainsi à économiser 1 milliards de litres par an dans cette nappe très profonde.

Ensuite, il faut faire la chasse au gaspillage. Ça passe par l'entretien de notre réseau de canalisation vieillissant. Si on reprend l'exemple de l'agglomération de Tours, à cause des fuites, 84% de l'eau potable qui est mise en distribution se retrouve réellement dans notre robinet. Le reste part dans la nature. Cela reste quand supérieur à la moyenne nationale qui est de 80%.