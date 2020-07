Indre-et-Loire : neuf tourangeaux vont être distingués ce 14 juillet pour leur action dans la crise sanitaire

On pouvait s'y attendre, le 14 juillet sera particulier cette année. Alors que l'on sort tout juste de la crise sanitaire, et que l'on craint déjà l'arrivée d'une deuxième vague, un hommage officiel sera rendu aujourd'hui aux personnes qui ont été engagées dans la lutte contre le Covid-19. Celles ci seront en tribune ce mardi matin pour assister au défilé sur les Champs-Elysées. Puis elles seront conviées à un pot républicain à l'Elysée.

"On répondait à l'urgence" - Mélanie Bresson, de l'association des Couturières masquées du Centre Val de Loire

En Indre-et-Loire, ce sont neuf personnes qui seront ainsi distinguées. Des personnes qui ont participé à la gestion départementale de la crise sanitaire, infirmiers, médecin libéral, médecin au CHU, psychologue dans un EHPAD, policier ou encore directeur d'usine. Parmi toutes ces personnes qui seront donc reçues à l'Elysée ce mardi, on trouve aussi Mélanie Bresson. Cette auto entrepreneure est à la tête de l'association des Couturières masquées du Centre Val de Loire, une association qui s'est créée pendant le confinement et qui a réussi à fabriquer plus de 58 000 masques en tissu à l'aide de ses 180 bénévoles.

Plus de 58 000 masques en tissu fabriqués et distribués gratuitement

Quand elle regarde en arrière, Mélanie Bresson est elle-même assez étonnée du chemin parcouru. "Ça a commencé le 17 mars, on était trois chez moi, mon fils, sa copine et moi. Deux jours après, on était 8. Quatre jours après, on était quarante. Et la semaine d'après, on était 180".

Son association a fourni plus de 58 000 masques pendant le confinement, à des particuliers, des soignants ou encore des aides à domicile. _"Quand vous avez des soignants qui vous appellent, des institutions comme l'ADMR qui vous appellent pour vous dire on ne sait pas comment faire, on a pas de matériel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Eh bien on va le faire, on avait des stocks incroyables de tissu en tant que couturière, donc fallait le sortir, fallait agir ! On se rend compte qu'_avec un peu de volonté, on a pu être un acteur fort de cette crise".

Et son association est même allée au delà de la confection initiale de masques. "Des bénévoles venaient nous voir, nous disant que ça n'allait pas chez eux, ça n'allait pas non plus financièrement. Donc on a mis en place des petits circuits parallèles de distribution alimentaire".

Une confection de masques qui continue

Mélanie Bresson ne veut pas voir l'aventure s'arrêter. La confection de masques continue, avec maintenant une trentaine de bénévoles. Certains de ces masques sont distribués gratuitement aux enfants hospitalisés à Clocheville. Elle a aussi d'autres projets, comme celui d'un chantier d'insertion, encore une fois autour de la couture.

Elle se dit par ailleurs touchée d'avoir été reconnue par l'Etat. "On se dit que ça été entendu plus haut, on est surpris car ça a été une initiative citoyenne et solidaire, on s'attend pas à des reconnaissances, c'était vraiment pas le but, le but c'était de répondre à une urgence sanitaire. Mais que ce soit reconnu, ça fait plaisir effectivement".