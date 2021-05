Indre-et-Loire : "nous pourrons réunir 80 personnes à notre mariage au mois de juin, ce sera la fête"

Le protocole sanitaire pour les mariages s'adapte au déconfinement. A partir du 19 mai et selon la taille de la salle, il sera possible de faire la fête et d'inviter des dizaines de personnes à la noce (70 par 200 m²). De quoi redonner le sourire à Orane et Thomas qui se diront oui le 19 juin.