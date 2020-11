Indre-et-Loire : opération Sentinelle renforcée pour les fêtes de Noël à Tours

Ils patrouillent dans les secteurs les plus fréquentés par le public comme la gare de Tours, les centres commerciaux, devant les établissements scolaires et les lieux de culte. Leur présence a pour objectif de rassurer la population. Ce sont les soldats de l'opération Sentinelle à Tours.

Sentinelle : 30 militaires mobiles complémentaires des policiers et gendarmes

Nous sommes mobiles, cela permet de rajouter de l'efficacité au dispositif puisque personne ne sait à l'avance où nous allons nous trouver et nous pouvons surtout réagir vite en intervenant sur un point dès qu'il y a un évènement -Général de division César Baldi, délégué militaire départemental

Le général César Baldi ajoute que 30 soldats, s'ils sont statiques cela représente peu, mais à partir du moment où ils sont mobiles vous augmentez l'effet de présence qui est multiplié, c'est l'une des règles de Senrtinelle: mobilité, fugacité, anticipation.

L'assassinat de Samuel Paty a nécessité de renforcer la présence de Sentinelle qui est complémentaire des forces de sécurité intérieures, police et gendarmerie, elles-mêmes très mobilisées -Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire

Le dispositif Sentinelle renforcé pendant les fêtes de fin d'année

Pour la Préfète, le dispositif Sentinelle a un rôle opérationnel et aussi un rôle symbolique qui est de marquer la solidarité et l'intégration des forces armées dans la concorde républicaine et l'action citoyenne des forces de police et de gendarmerie. Marie Lajus ajoute que ces militaires sont, d'après elle, extrêmement appréciés par la population tourangelle.

Ce concours des forces armées via Sentinelle va bien entendu se poursuivre pendant les fêtes comme chaque année, pour sécuriser l'agglomération de Tours mais aussi les châteaux de la Loire, tous les lieux qui peuvent constituer des cibles pour des actions terroristes

COVID-19: vendredi, une réunion entre la préfète, les responsables politiques et les acteurs économiques pour mettre en oeuvre les nouvelles consignes

Depuis le début de la crise sanitaire, la préfecture d'Indre-et-Loire convoque régulièrement un comité de suivi composé des élus et des acteurs économiques. Ce comité sera à nouveau réuni vendredi 27 novembre pour échanger sur la mise en oeuvre localement des mesures nouvelles de déconfinement annoncées par le président de la République. "Le message va quand même rester celui d'une grande vigilance", précise Marie Lajus, la préfète, "nous avons vu à quel point le confinement avait été efficace, cela veut dire qu'il faut continuer à appliquer la limitation des contacts sociaux, même si on est heureux pour les acteurs économiques et sociaux qu'ils puissent retrouver une certaine liberté de travailler". La Préfète explique que l'Etat va continuer à faire son travail de régulation des comportements et les policiers et gendarmes continuer à dresser des PV s'il le faut. "Nous sommes encore dans une logique de confinement et nous le serons encore la semaine prochaine" conclue Marie Lajus.